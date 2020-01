Meagan Good, Shoniqua Shandai, Grace Byers et Jerrie Johnson participent au projet sans titre Tracy Oliver d’Amazon – Blackfilm

Meagan Good, Shoniqua Shandai, Grace Byers et Jerrie Johnson ont rejoint Amazon PROJET OLIVER TRACY SANS TITRE, a annoncé la plateforme de streaming. Malcolm D. Lee a signé pour diriger les deux premiers épisodes.

Selon Amazon, «UNTITLED TRACY OLIVER PROJECT est une comédie à caméra unique qui suit la vie de quatre femmes noires – des amies de leurs années universitaires à NYU – alors qu’elles naviguent sur le sexe, les relations et poursuivent leurs rêves.

Meagan Good incarnera Camille, une professeure élégante et ensoleillée de cours d’anthropologie «Sex and Love» à Columbia University. Bien que Camille possède une connaissance approfondie des normes de rencontres et d’accouplement de nombreuses cultures, elle a du mal à naviguer dans les choix de rencontres au sein de sa propre vie.

Grace Byers (Empire) incarnera Quinn. Créatrice de mode optimiste, créative et romantique, Quinn est une enfant de fonds en fiducie qui mène une vie payée principalement par ses parents.

Shoniqua Shandai incarnera Angie, une partie intelligente et sans filtre, aspirante chanteuse, qui n’a jamais rencontré d’impulsion qu’elle n’a pas suivie et vit avec Quinn sans loyer.

Jerrie Johnson incarnera Tye, un développeur d’applications alpha, féroce et queer à succès qui préfère garder la vulnérabilité et les sentiments à distance, ce qui lui fait à ce jour des femmes qui ne sont pas toujours son égal intellectuel. “La série a été créée par Oliver.

Oliver, qui a également créé et dirige First Wives Club de BET + et co-auteur de Girls Trip, est la créatrice, écrivaine et productrice exécutive de la série. Poehler, Pharrell Williams et Mimi Valdes font partie de ses producteurs exécutifs.