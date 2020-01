Megan McDonnell écrit le script de la suite de ‘Captain Marvel’

En mars 2019, il est arrivé dans les salles ‘Captain Marvel’, un film avec lequel Marvel Studios a présenté officiellement Brie Larson dans son rôle de Carol Danvers. Le film est devenu l’un des films les plus réussis de l’année avec une collection de 1 127 millions de dollars au box-office mondial, une raison très puissante pour Marvel d’avoir commencé à travailler sur sa suite.

Selon The Hollywood Reporter, l’auteur de «WandaVision», Megan McDonnell a été embauchée pour écrire le scénario de «Captain Marvel 2». Contrairement au premier épisode, la suite montre le capitaine dans le présent au sein de l’UCM. En outre et selon THR, les co-réalisateurs Anna Boden et Ryan Fleck ne reviendront pas pour la suite, car les deux sont en pourparlers pour réaliser une série Marvel sur Disney +. C’est pourquoi le studio doit déjà travailler pour embaucher un réalisateur pour cette suite.

McDonnell est un scénariste relativement nouveau, avec «WandaVision» comme premier crédit majeur. Il est important de noter que “ WandaVision ” aura un lien avec Captain Marvel, avecTeyonah Parris donnant vie à une version antérieure de Mnica Rambeau, la jeune femme incarnée par Akira Akbar dans le film. Dans les cmics, Mnica obtient le pouvoir de se transformer en lumière et de contrôler tout le spectre. Mnica est venu prendre le nom de Captain Marvel, avant de s’appeler Photon, Pulsar et Spectrum. Avec ce point d’union, il semble probable que Carol et Mnica abandonnent «Captain Marvel 2».