Meghan Markle menace de poursuites judiciaires contre Paparazzi Pics of Her & Archie

Meghan Markle a menacé de lancer une action en justice pour la photo paparazzi d’elle et Archie. L’actrice a déjà pris un départ difficile avec les médias canadiens après lui avoir dit de ne pas la prendre en photo.

La famille royale traverse une phase de transition, mais a longtemps été considérée comme indispensable au Royaume-Uni, car elle renferme des siècles de coutumes et de fierté. Cela dit, Markle a récemment ressenti le poids des critiques adressées aux Royals. On lui a reproché la rupture dans la famille royale entre son mari et le prince William, ainsi que la principale raison pour laquelle le prince Harry a accepté de se retirer de ses fonctions.

Le prince Harry venait juste d’atterrir à Vancouver, au Canada, lorsque les médias ont pris une photo de lui quittant l’avion commercial portant ses propres bagages tout en portant un jean et un bonnet. Selon TMZ, le couple royal pensait qu’ils auraient plus d’intimité après avoir quitté le Royaume-Uni et la famille royale. Mais même après avoir fait leurs valises et traversé l’océan Atlantique, il semble que le couple lutte toujours pour gagner l’intimité et la protection; ils aspirent tous les deux.

Le duc et la duchesse de Sussex ont rencontré leurs avocats et auraient menacé de poursuivre les médias pour des photos prises de Markle et Archie alors qu’ils se promenaient sur une plage au Canada. La photo montre la mère marchant avec les familles de deux chiens sur l’île où ils résident actuellement. Le couple a déjà envoyé une lettre de cessation et d’abstention le 21 janvier aux médias britanniques disant que des poursuites judiciaires seraient engagées sur l’une des photos publiées ou achetées. Pour le prince, l’attention des médias a été un flash-back constant sur la façon dont il a perdu sa mère dans le tragique accident de 1997. La lettre en question dit que la famille pense qu’il y a des problèmes de sécurité sur la façon dont les paparazzis conduisent et le “risque pour la vie” ils posent. “

Actuellement, le prince Harry mène une guerre contre de nombreux médias au Royaume-Uni.En octobre 2019, Buckingham Palace a confirmé que le prince avait décidé d’engager une action en justice pour interception illégale de ses messages vocaux. Le couple se bat également contre un tabloïd pour une atteinte à la vie privée. Le prince a déclaré à plusieurs reprises qu’il craignait que l’histoire ne se répète et qu’il ne perde quelqu’un de proche à cause des paparazzis qui traqueraient chacun de leurs mouvements. Il a exhorté les médias à commencer à le traiter, lui et sa femme, comme s’ils étaient de vraies personnes et à cesser de les traiter comme s’ils étaient un produit commercial.

Source: TMZ