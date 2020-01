Meilleur film d’animation – XV Cinema Cup (2019)

Je suis ravi de voir qu’une certaine justice est rendue à La Lego Pelcula 2 ici après ce qui a été sous-estimé et sous-évalué, donc mon vote pour cela est sans réfléchir à deux fois. Cela m’a donné ce qui manquait un peu à la première fois et cette suite me semble bien meilleure que celle en termes de gags, de script et de message (visuellement peut-être pas tellement). Et que je suis allée la voir au cinéma avec juste des attentes.

Curieusement, cela arrive avec Astrix et le secret de la potion magique, que je voulais vraiment voir après la Résidence des Dieux m’enchantera, mais, bien que l’animation de cette nouvelle soit de 11, et Apporter la nouveauté d’inventer un argument à partir de 0 sans s’appuyer sur une histoire faite dans les bandes dessinées, m’a donné le sentiment qu’ils sont tombés un peu à court et l’ont allongé comme ils le pouvaient, avec des blagues bonnes, mauvaises et régulières.

J’ai aimé Toy Story 4, il semblait être un quatrième épisode digne bien qu’inégal, mais au moins il nous a donné des personnages mémorables comme Forky, et un “méchant” avec des nuances plus intéressantes que d’habitude dans un personnage de ces caractéristiques. King Len “live-action” je ne l’ai pas encore vu, mais il me semble un peu excessif d’avoir atteint la finale, vu qu’il y a eu des films cette année comme Klaus, Shaun 2 Sheep ou Mutafukaz (faut aussi voir qui a été le plus consulté).