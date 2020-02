Meilleures nouvelles émissions de télévision et films ce week-end (28 février)

Cette fin de semaine, Netflix apporte un stand-up spécial, une série de passage à l’âge adulte, la deuxième saison d’une série de science-fiction et un film d’amour. Février est venu et est parti, et avec lui sont venus certains titres prévus et de nouvelles saisons, comme To All The Boys: P.S. I Still Love You, Locke & Key et Narcos: México saison 2, prouvant en outre que Netflix n’a rien à craindre au milieu des guerres de streaming.

Ce mois-ci a également vu l’arrivée d’un tas de contenus sous licence, notamment The Pianist, le remake de A Nightmare On Elm Street, Good Time, la saison 8 de Arrow et la saison 4 de Better Call Saul. Les derniers jours de février accueilleront The Angry Birds Movie 2 et Jerry Maguire, et comme cela arrive le premier jour de chaque mois, le 1er mars apportera beaucoup de nouveaux titres au catalogue de Netflix – tels que Tim Burton’s Corpse Bride, un double dose de crime avec Donnie Brasco et Goodfellas, la comédie It’s Just Not That Into You, deux titres Resident Evil (Apocalypse et Extinction), le classique Space Jam de 1996 et le célèbre Shawshank Redemption acclamé par la critique.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

Connexes: Les 25 meilleurs films sur Netflix en ce moment

En ce qui concerne le contenu original, ce week-end aura une dose de comédie avec un spécial stand-up d’un jeune comédien bien connu, une série dramatique sur la maturité basée sur un roman graphique, la saison 2 d’une série cyberpunk et un film dramatique romantique. Voici les meilleurs films et émissions de télévision à venir sur Netflix ce week-end – le 28 février.

Pete Davidson: vivant de New York

La toute première spéciale stand-up de Netflix de Pete Davidson est enfin disponible en streaming ce week-end. Pete Davidson: Alive From New York a été filmé au Gramercy Theatre de New York, et le comédien aborde les sujets habituels de ses routines: les mauvaises herbes, le sexe, la santé mentale et les célébrités. Des coups de feu sont tirés, bien sûr, en particulier sur Louis C.K. et l’ex-petite amie de Davidson, Ariana Grande, tous avec son sens de l’humour, allant de la conscience de soi au toucher de sujets sensibles.

Je ne suis pas d’accord avec ça

Netflix’s I Am Not Okay With This est une série télévisée qui mélange drame, fantaisie et histoire de passage à l’âge adulte. Basée sur le roman graphique du même nom de Charles Forsman, la série suit Sydney Novak (Sophia Lillis), une adolescente naviguant à travers tous les hauts et les bas du lycée et de l’adolescence tandis qu’elle traite également des complexités de sa famille, de sa sexualité , et de superpuissances mystérieuses s’éveillant en elle. Je ne suis pas d’accord avec cela réunit Lillis avec son collègue Wyatt Oleff, qui joue le voisin et ami de Sydney, Stanley Barber.

Altered Carbon – saison 2

Deux ans après ses débuts, Altered Carbon est de retour avec une deuxième saison sur Netflix ce week-end. Cette fois, Anthony Mackie prendra les devants car son personnage, Takeshi Kovacs (joué dans la saison 1 principalement par Joel Kinnaman), a été retravaillé à la fin de la saison 1. Altered Carbon saison 2 suivra Kovacs dans une nouvelle mission à Harlan. Monde, où il trouve la planète en guerre, ainsi que son amour perdu depuis longtemps, Quellcrist Falconer (Renée Elise Goldsberry), qui se cache dans l’ombre – et rencontrera également sa pochette d’origine (Will Yun Lee).

Tous les endroits lumineux

All The Bright Places est un film romantique réalisé par Brett Haley et basé sur le roman du même nom de Jennifer Niven. C’est l’histoire de Violet Marley (Elle Fanning) et Theodore Finch (Justice Smith), un jeune couple qui lutte avec les cicatrices émotionnelles et physiques des traumatismes passés et des maladies mentales, et qui trouvent ensemble sens et joie même dans les plus petits moments. NetflixAll’s Bright Places aborde des sujets comme la santé mentale, son impact sur les relations et la beauté du jeune amour. Alexandra Shipp, Keegan-Michael Key et Luke Wilson sont également en vedette.

Suivant: Tous les services de streaming disponibles en 2020

Marvel a de gros problèmes pour présenter les X-Men au MCU

A propos de l’auteur

Adrienne Tyler est rédactrice de longs métrages pour .. Elle est diplômée en communication audiovisuelle qui voulait devenir cinéaste, mais la vie avait d’autres plans (et cela s’est avéré formidable). Avant ., elle a écrit pour Pop Wrapped, 4 Your Excitement (4YE) et D20Crit, où elle était également une invitée régulière du podcast Netfreaks. Elle a également contribué à BamSmackPow de FanSided et à 1428 Elm. Adrienne aime beaucoup les films et elle aime un peu tout: des films de super-héros aux drames déchirants en passant par les films d’horreur à petit budget. Chaque fois qu’elle parvient à s’engager dans une émission de télévision sans s’ennuyer, un ange prend ses ailes.

Quand elle n’écrit pas, vous pouvez la trouver en train d’apprendre une nouvelle langue, de regarder le hockey (allez sur Avs! … Mais aussi de casquettes et de feuilles), ou de vous demander à quoi aurait ressemblé la vie si Pushing Daisies, Firefly et Limitless n’avaient pas été annulé. La nourriture du petit déjeuner est la vie et le café est ce qui fait tourner le monde.

Guillermo del Toro lui a dit «salut» une fois. C’était super.

“Vänligheten är ett språk som de döva kan höra och de blinda kan se”.

En savoir plus sur Adrienne Tyler