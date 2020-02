Meilleures prédictions et cotes de l’actrice de soutien

Dernière mise à jour: 7 février 2020

Avec le 92e Oscars juste au coin de la rue, nous examinons la meilleure actrice de soutien pour déterminer qui a le plus de chances de gagner le prix. Comme toutes les courses de théâtre cette année, un nom a émergé loin devant le peloton et est un verrou virtuel pour remporter l’Oscar. Toute discussion sur les bouleversements semble stupide à ce stade, compte tenu de la façon dont la saison s’est déroulée jusqu’à présent. Il y a toujours la possibilité d’en avoir un ici, mais ce serait une proclamation audacieuse d’aller de l’avant et d’en prédire un. Il y a quatre noms qui seront ravis d’être là le dimanche des Oscars.

Pendant la majeure partie de l’année, la meilleure actrice de soutien était un domaine très mince, ce qui rend difficile de deviner comment les choses pourraient se dérouler. Cette catégorie a présenté l’un des snobs les plus notables de 2020 lorsque Jennifer Lopez a été négligée pour sa performance acclamée dans Hustlers (malgré les nominations aux Golden Globe et aux Screen Actors Guild Award). L’omission de Lopez des Oscars a été une énorme surprise, compte tenu de la façon dont elle aimait son tour dans le film.

Dans la version originale de cette liste publiée en octobre 2019, notre top cinq était Laura Dern, Margot Robbie, Lopez, Da’Vine Joy Randolph et Florence Pugh. Nous avons eu 3/5 des nominés réels corrects.

Plus: 2020 Best Picture Predictions

Laura Dern – Histoire de mariage

Cotes: -1202

Les stars Adam Driver et Scarlett Johansson (ce qui est compréhensible) ont attiré beaucoup d’attention pour leurs meilleures performances en carrière dans Marriage Story, mais Dern est le seul de cette distribution qui semble sûr de remporter une victoire. Comme Brad Pitt, Joaquin Phoenix et Renee Zellweger dans les autres catégories d’acteurs, Dern a balayé la saison jusqu’à présent, remportant des victoires clés aux Globes et SAG sur le chemin de sa première victoire aux Oscars. Elle est une ancienne combattante qui doit recevoir un Oscar, ayant été nominée deux fois auparavant au cours de son excellente carrière bien équilibrée.

La seule fois au cours de la dernière décennie où la gagnante de la meilleure actrice de soutien SAG n’a pas reçu l’Oscar a été … l’année dernière, quand Emily Blunt (A Quiet Place) a reçu le prix SAG et Regina King a remporté l’Oscar. Mais l’année dernière n’est guère un précédent. Ce fut l’une des saisons de récompenses les plus étranges de mémoire récente, King étant snobé par SAG. En revanche, Dern gagne tout, ce serait donc un choc si elle ratait l’Oscar.

Scarlett Johansson – Jojo Rabbit

Cotes: +1355

Au cours d’une année où Johansson a marqué ses deux premières nominations aux Oscars en carrière, elle est sur le point de se retrouver juste à court dans les deux. Johansson est presque garantie de perdre la meilleure actrice à Zellweger, et elle doit faire face à sa co-star de Wedding Story Dern dans cette catégorie. Johansson est grand dans Jojo Rabbit, injectant une composante émotionnelle et humaine dans la satire anti-haine de la Seconde Guerre mondiale de Taika Waititi. Elle est sans doute le personnage le plus ancré dans tout le film, équilibrant la comédie loufoque et l’humour avec un rappel poignant des horreurs de l’Holocauste. Jojo Rabbit ne fonctionne pas aussi bien sans la performance de Johansson.

Elle serait probablement la meneuse s’il n’y avait pas Dern, mais rentrer à la maison les mains vides de tous les précurseurs met un réel frein à ses chances. Johansson pourrait avoir de meilleures chances si Jojo Rabbit n’était pas le favori dans le meilleur scénario adapté et l’Académie se sentait encline à donner quelque chose au film. Mais il semble que Waititi obtiendra un prix pour son écriture pour représenter le film lors de la cérémonie, et Johansson devra attendre la prochaine fois pour tenter de gagner son Oscar.

Plus: Prédictions de la meilleure actrice 2020

Florence Pugh – Petites femmes

Cotes: +3889

Pugh a indéniablement eu «un moment» en 2019, apparaissant dans un trio de films bien reçus: Fighting With My Family, Little Women et Midsommar. Elle commence également à créer un battage médiatique pour son rôle dans Black Widow de cet été. Pugh était donc omniprésente au cours des 12 derniers mois, réalisant une course incroyable alors qu’elle s’annonçait une étoile montante. Parfois, une année comme celle de Pugh est couronnée par une victoire aux Oscars à un jeune âge (pensez à Jennifer Lawrence pour Silver Linings Playbook), mais cela ne se produit pas ici.

Snobé par les Globes et le SAG, la seule nomination de précurseurs majeurs que Pugh a reçue cette saison était le BAFTA. Cela semble bon sur un curriculum vitae, mais c’est à peine suffisant pour surpasser la concurrence. Une chose qui fonctionne en faveur de Pugh est qu’elle a joué dans un nominé pour le meilleur film (les noms restants sur cette liste ne l’ont pas fait), il est donc clair que Little Women avait un bon soutien des électeurs. Pourtant, Pugh a beaucoup de terrain à surmonter.

Margot Robbie – Bombshell

Cotes: +2000

Compte tenu de son sujet (et de la transformation étrange de Charlize Theron en Megyn Kelly), certains ont identifié Bombshell comme un possible prétendant au meilleur cheval noir à la Vice. Cela ne s’est pas produit, mais le film a obtenu une certaine traction dans les catégories d’acteur. Theron a été nominé dans la meilleure actrice, tandis que Robbie est entré ici (battant la co-star Nicole Kidman, une candidate de la SAG). Robbie a connu une excellente année 2019, apparaissant également dans le potentiel gagnant de la meilleure image Il était une fois à Hollywood. On dirait qu’elle gagnera un Oscar à un moment donné (elle a également été nominée pour moi, Tonya il y a quelques années), mais ça ne sera pas cette année.

Comme ses autres nominés pour la meilleure actrice dans un second rôle, Robbie a passé la saison à regarder Dern récupérer le matériel et l’ajouter à son étui à trophées. Sans aucun grand précurseur allant dans son sens, ce sera une autre cérémonie des Oscars où Robbie rentre à la maison les mains vides.

Connexes: 2020 Best Director Predictions

Kathy Bates – Richard Jewell

Cotes: +4000

Le dernier drame de Clint Eastwood a été nommé sur la liste des 10 meilleurs de l’American Film Institute et du National Board of Review, mais il n’a jamais été considéré comme un candidat aux Oscars. Richard Jewell a été largement ignoré pendant la majeure partie de la saison, à l’exception d’une nomination aux Golden Globe pour Bates. C’est pourquoi il était un peu surprenant quand il a été nommé l’un des nominés de l’Académie, prenant une place dans la programmation que beaucoup avaient réservée à Lopez ou Kidman. Bates, un lauréat d’un Oscar (Misery), est le seul clin d’œil aux Oscars de Richard Jewell.

Étant donné que le film avait si peu de soutien global, il était difficile de voir un scénario où Bates gagne cette année. Ce serait différent si c’était elle qui balayait les précurseurs, mais elle n’était même pas reconnue par certains d’entre eux.

Plus: Prévisions des meilleurs acteurs de soutien 2020

Pourquoi les films rapides et furieux ont cessé d’être des courses de rue

A propos de l’auteur

Chris Agar est un rédacteur en chef de ., qui écrit également des fonctionnalités et des critiques de films pour le site en tant que critique approuvé par .’s Rotten Tomatoes. Il est diplômé des programmes de baccalauréat en arts médiatiques et de maîtrise en leadership sportif du Wesley College. En 2013, Chris a été embauché pour écrire des articles de prédiction hebdomadaires au box-office en conjonction avec le jeu Box Office Battle du podcast . Underground et son rôle s’est élargi au cours des prochaines années. En plus de couvrir quotidiennement les dernières nouvelles et les sujets de films les plus chauds, Chris a assisté à de nombreux événements médiatiques pour ., y compris au San Diego Comic-Con, offrant du contenu qui intéresse ses lecteurs. Il attribue à Star Wars et Toy Story le lancement d’une fascination permanente pour les films qui ont mené à sa carrière, et maintenant il a un large éventail de goûts cinématographiques, appréciant les derniers blockbusters hollywoodiens, les prétendants aux Oscars et tout le reste. Les genres de films préférés de Chris incluent la science-fiction / fantastique, le crime, l’action et le drame.

En savoir plus sur Chris Agar