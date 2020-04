Meilleurs films d’action sur Netflix

quarantaineenetflixSéjournez en casastreaming

Un regard sur le meilleur du genre d’action disponible sur la plateforme.

Quand on se réfère au cinéma d’action, il est facile de se référer à ces films explosifs des années 80 avec des stars comme Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger ou Bruce Willis, cependant, l’offre disponible sur Netflix nous rapproche des classiques d’autres latitudes et du travail des cinéastes qui ont pris le poste dans le genre.

Ci-dessous, nous vous présentons une sélection des meilleurs films d’action disponibles sur la plateforme, des bijoux du cinéma oriental aux films cultes, en passant par les grandes franchises nord-américaines.

REMARQUE: La liste suivante est par ordre chronologique. Dans le cas des franchises, il est positionné en fonction de l’année de sortie du premier versement de chaque saga.

Ouvrir comme carrousel



Le professeur ivre (Dir. Yuen Woo-ping, 1978)



(Via)

Wong Fei Hung est le fils d’un grand maître de Kung Fu. Malgré son talent, le jeune homme troublé passe ses journées à perdre du temps. Alors son père décide de faire appel à son oncle mendiant pour lui apprendre un peu de discipline.

Un premier exemple de la comédie de kung-fu avec Jackie Chan qui l’a rendu célèbre dans le monde entier. Le personnage principal Wong Fei Hung était un maître des arts martiaux du 19e siècle et révolutionnaire qui est devenu une figure notable du folklore populaire chinois, avec plusieurs films et séries télévisées. Le film est également connu pour avoir popularisé le mouvement connu sous le nom de «poing ivre».

Point d’arrêt (Dir.ª Kathryn Bigelow, 1991)



(Via)

Johnny Utah est un nouvel agent du FBI qui s’est infiltré dans les environnements de surf pour démasquer un gang de voleurs. Mais Johnny est bientôt enchanté par la belle Tyler et le chef du gang Bodhi, un homme qui vit à la limite et finit par exercer une grande influence sur le jeune policier.

Seule femme à remporter l’Oscar de la meilleure réalisation, Kathryn Bigelow a montré ses talents de cinéaste d’action dans ce titre culte des années 90 avec Keanu Reeves et Patrick Swayze. Un drame criminel efficace dont le suspense grandit à mesure que l’histoire se tisse, avec des séquences au rythme rapide qui continuent de surprendre les nouvelles générations, ainsi qu’une sélection musicale et une conception sonore qui en font une expérience encore plus immersive. Un exploit qui n’a pas pu être reproduit par le remake de 2015.

L’assassin parfait (Dir. Luc Besson, 1994)



(Via)

Lorsque toute la famille Mathilda est tuée par un agent corrompu de la DEA, la fillette de douze ans se réfugie chez Léon, son voisin solitaire et mystérieux qui se révèle être un tueur à gages.

Avec un casting de première ligne dirigé par son acteur fétiche Jean Reno, l’extraordinaire Gary Oldman et une débutante Natalie Portman, le réalisateur français Luc Besson a trouvé un équilibre parfait pour une prémisse, dans un rôle amoral, qui, dans d’autres mains, aurait facilement pu se traduire par un long métrage de mauvais goût. Le résultat est un mélodrame aux contrastes clairs entre son duo de tête et sa belle mise en scène, où l’on passe de la beauté du banal à une atmosphère de film noir oppressant d’une scène à l’autre.

Saga rapide et furieuse



(Via)

Dominic Toreto dirige un groupe d’ex-détenus et de chauffeurs qualifiés qui sont responsables de vols dans les enfers et d’espionnage contre des organisations criminelles qui mettent en danger l’ordre mondial.

Difficile à ignorer étant donné que les huit films principaux sont maintenant disponibles sur Netflix. Ce qui a commencé avec un film de course clandestin en 2001 allait devenir la franchise contemporaine la plus réussie d’Universal Pictures. Avec le passage de chaque nouvel épisode, la saga a été embrassée par les téléspectateurs et même les critiques, car toutes les personnes impliquées ont décidé d’embrasser sa nature comme un spectacle d’été porté à l’excès, poussant l’absurde à des limites insoupçonnées.

Bourne Saga



(Via)

Jason Bourne tente de reprendre son passé et de décrire ce qui se cache réellement derrière le programme secret de la CIA appelé Treadstone, tout en étant poursuivi par des membres de la même organisation pour laquelle il a été embauché.

Avec Identidad unknown (2002), Doug Liman a démarré du bon pied avec une nouvelle saga d’espionnage très éloignée des classiques du sous-genre. Cependant, ce serait Paul Greengrass qui porterait le style de franchise inspiré par les personnages de Robert Ludlum à un autre niveau dans Bourne Supremacy (2004) et Bourne: The Ultimatum (2007), avec un travail de caméra rapide et soutenu par un solide interprétation de Matt Damon, devenant un thriller de poursuite qui ne fournit pas beaucoup d’espaces pour que le spectateur se repose.

Kung-Fusion (Dir. Stephen Chow, 2004)



(Via)

Sing est un petit criminel déterminé à rejoindre “The Ax Gang”, l’un des meilleurs clans mafieux de Chine. Sans le vouloir, ses tentatives d’extorquer de l’argent aux habitants de Callejón de la Pocilga attirent le gang. Cela conduit à une confrontation finale entre voisins et criminels.

Situé dans la Chine pré-révolutionnaire dans les années 1940, Kung-Fusion est un spectacle d’action-comédie réalisé et mettant en vedette Stephen Chow, soigneusement conçu et présentant une esthétique visuelle délibérément engageante et délibérément caricaturale. Il est rapidement devenu un titre culte acclamé par la critique et le commerce avec plus de 100 millions de dollars au box-office international, en plus d’être nominé pour 16 Hong Kong Film Academy Awards, dont il a fallu six prix dont celui de la meilleure image.

Ip Man Saga



(Via)

Tout commence dans la communauté de Foshán en 1937. Master Ip a une femme incroyable et une académie d’arts martiaux florissante. Ce sont des temps de prospérité que la guerre avec le Japon menace de mettre fin. Avec l’occupation japonaise, la tragédie va éclater, donc Ip Man sera obligé de défendre l’honneur de son peuple.

Peut-être que le nom de IP Man, le grand artiste martial chinois de Wing Chun, ne vous dit pas grand-chose, mais tout change si nous commentons que parmi ses élèves se trouvait Bruce Lee lui-même. Sous la direction de Wilson Yip, Donnie Yense est en charge d’interpréter cette légende dans l’une des meilleures franchises d’arts martiaux depuis 2008. Une tétratologie caractérisée, comme prévu, pour sa spectaculaire chorégraphie de combat, qui s’est progressivement développée en ses numéros de billetterie et ses fans, jusqu’à la sortie de son dernier opus en 2019.

Mission impossible: Nation secrète (Dir. Christopher McQuarrie, 2015)



(Via)

Le FMI étant dissous et Ethan Hunt laissé à lui-même, l’équipe doit faire face à l’Union, un réseau d’agents spéciaux hautement préparés et formés, déterminés à créer un nouvel ordre mondial à travers une série d’attaques terroristes.

Dans ce cas, malheureusement, nous n’avons pas la saga complète, nous avons donc choisi la première entrée de Christopher McQuarrie. Depuis la première Mission Impossible en 1996, Paramount Pictures et Tom Cruise avaient choisi de changer de réalisateurs pour donner une touche différente à chaque tranche, mais avec l’incursion de McQuarrie dans la franchise, une évolution dans le développement des cascades et de leur construction était en vue. récit. Il n’est pas surprenant qu’ils aient décidé de parier sur sa continuité dans Repercussion (2018), en plus de deux films supplémentaires.

John Wick 2: Un nouveau jour pour tuer (Dir. Chad Stahelski, 2017)



(Via)

Le tueur légendaire John Wick est contraint de quitter sa retraite à cause d’un ancien associé qui prévoit de prendre le contrôle du groupe international de tueurs à gages. Obligé de l’aider par un pacte de sang, John part en voyage à Rome pour combattre les mercenaires les plus dangereux du monde.

Aussi excitante que le premier épisode, la suite a établi John Wick comme l’une des meilleures franchises contemporaines du genre. Le réalisateur et autrefois à double risque Chad Stahelski, ainsi que Keanu Reeves, qui avait déjà travaillé ensemble sur The Matrix, n’ont pas besoin d’une construction de scénario complexe pour captiver le spectateur, car ses qualités résident dans une facture impeccable au rythme frénétique, des visuels stylisés , une bande son palpitante et un grand respect pour le travail des spécialistes de l’action.

La nuit nous hante (Dir Timo Tjahjanto, 2018)



(Via)

Ito est un exécuteur mafieux qui décide d’abandonner son ancienne vie pour protéger une jeune femme à tout prix. Cela déclenche une violente bataille dans les rues de Jakarta quand il tente d’échapper à son ancien gang.

Une boucherie. Viscérale, sadique, intense et visuellement puissante, la production indonésienne a captivé les téléspectateurs lors de sa première au Fantastic Fest 2018 et quelques jours plus tard, Netflix reprendrait les droits de distribution mondiaux. La direction de Timo Tjahjanto, surtout connu pour ses œuvres dans le genre de l’horreur, nous offre une violence ultra-stylisée qui est chorégraphiée de la manière la plus imaginative et étonnante que l’on ait vue à l’écran ces derniers temps.