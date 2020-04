Meilleurs films d’action sur Prime Video

Fortiesprime VideoStay at casastreaming

Les aventures explosives du catalogue Amazon.

Le catalogue Prime Video se caractérise par sa large offre cinématographique qui va des classiques et des œuvres cultes datant de plusieurs décennies à atteindre les titres les plus remarquables de ces dernières années. Le genre d’action ne fait pas exception.

Nous présentons ici une sélection avec les meilleurs films d’action qui peuvent être trouvés dans le catalogue du service de streaming Amazon. Productions dirigées par des personnalités telles que Bruce Lee, Arnold Schwarzenegger, Keanu Reeves ou Tom Cruise, par des auteurs tels que James Cameron, Quentin Tarantino, les sœurs Wachowski, Nicolas Winding Refn ou Denis Villeneuve.

Remarque: La liste suivante est par ordre chronologique.

La fureur du dragon (Dir. Bruce Lee, 1972)



Tang Lung arrive à Rome pour aider une amie de la famille menacée par des gangsters locaux qui veulent reprendre son restaurant. Après avoir échoué à assassiner Tang, le cerveau du gang engage Colt, un champion du monde de karaté des États-Unis, dans une dernière tentative pour l’achever.

Le “combat du siècle” entre Bruce Lee et Chuck Norris dans un Colisée romain. Faut-il ajouter autre chose? En 1971, Lee a fondé sa propre société appelée Concord Production Inc. et son premier long métrage serait The Dragon’s Fury, ce qui signifiait également le seul crédit en tant que réalisateur et scénariste pour la légende asiatique, en plus de marquer les débuts à l’écran de Norris. Curieusement, c’était un film conçu pour le marché oriental, mais il était responsable de l’expansion du cinéma d’arts martiaux en Amérique du Nord.

Les guerriers (Dir. Walter Hill, 1979)



Une bataille majeure aura lieu dans les bidonvilles de New York. Les membres de Warriors tentent de survivre dans la jungle urbaine après avoir été accusés à tort d’avoir assassiné le chef d’un groupe rival.

Sol Yurick s’est appuyé sur l’histoire Anabasis de l’historien grec Xenophon pour écrire le roman qui allait inspirer ce film culte de Walter Hill. Malgré sa simplicité narrative, The Warriors est devenu un document unique de la contre-culture américaine à travers sa production colorée et sa conception de costumes. À l’époque accusé d’incitation à la délinquance juvénile, le film s’est lentement constitué un public fidèle et a créé un univers de souvenirs avec des bandes dessinées, des jeux vidéo et même des groupes de rock.

Terminator 2: Le jugement dernier (Dir. James Cameron, 1991)



Des années après qu’un voyageur dans le temps lui ait révélé que son fils serait le sauveur de l’humanité dans un avenir dominé par la machine, Sarah Connor s’est consacrée à préparer Rebel John pour cette journée. Mais un T-1000 moderne est envoyé pour assassiner l’élu.

L’une des meilleures suites de l’histoire du cinéma. Tout comme il l’a fait avec Aliens: The Return, James Cameron a décidé de prendre tout ce qui a fonctionné dans le premier opus de 1984, qui flirtait avec le genre d’horreur, et de renforcer les enjeux dans une suite beaucoup plus ambitieuse qui se concentrait sur action. C’était la production la plus chère de l’époque avec un budget de 100 millions de dollars qui était entièrement présentée à l’écran et des personnages emblématiques joués par Linda Hamilton, Edward Furlong et Arnold Schwarzenegger.

Matrice (Dirs. Lana & Lilly Wachowski, 1999)



Thomas Anderson travaille comme programmeur informatique de jour et de nuit est un hacker qui opère sous le pseudonyme de “Neo”. C’est pour cette activité qu’il rencontre Morpheus, qui a des nouvelles intéressantes pour lui: rien de ce qui se passe autour de lui n’est réel.

Les Wachowski Sisters ont marqué une étape cinématographique à la fin du 20e siècle avec la première d’un film de science-fiction très philosophique et d’effets numériques révolutionnaires qui ont propulsé ses influences de la série b et du cinéma d’arts martiaux à un nouveau niveau. Peu de choses peuvent être ajoutées sur ce film original qui a remporté quatre Oscars: meilleur son, meilleure édition d’effets sonores, meilleurs effets spéciaux et meilleure édition; en plus d’inspirer trois suites, de courts spin-offs animés, des bandes dessinées et même des jeux vidéo.

Kill Bill Vol.1 & 2 (Dir. Quentin Tarantino, 2003, 2004)



Le jour de son mariage, un assassin professionnel est attaqué par des membres de son ancien gang, qui obéissent aux ordres de Bill. Elle parvient à survivre à l’attaque, bien qu’elle reste dans le coma. Quatre ans plus tard, elle se réveille dominée par un grand désir de vengeance et va commencer à chasser chacune des personnes impliquées dans le massacre.

Wuxia, western spagheti, cinéma d’exploitation et même anime, Quentin Tarantino a donné à son génie cinéphile son plein potentiel avec le voyage tortueux de “The Bride”. Une célébration de plusieurs genres mineurs dont la punition excessive de sa protagoniste féminine et la violence ultra-stylisée susciteront l’admiration et la répulsion. Un exercice stylistique audacieux et impitoyable avec une bande-son exaltante, les dialogues étincelants qui caractérisent le réalisateur culte et une performance écrasante d’Uma Thurman.

Hot Fuzz: Super Cops (Dir. Edgar Wright, 2007)



L’officier de Londres Nicholas Angel est si bon dans son travail qu’il fait paraître ses coéquipiers paresseux en comparaison, donc il est “promu” pour servir dans la paisible ville de Sandford. Mais une série d’incidents horribles l’amènent à soupçonner que la ville n’est pas aussi paisible qu’il n’y paraît.

Après avoir conquis un public international avec la comédie zombie Desperate for the Dead (2004), Edgar Wright et Simon Pegg ont de nouveau uni leurs forces dans cette comédie d’action, qui à la fois parodie et rend hommage aux films et sujets les plus reconnus de la genre, en particulier, du copain copain comme Lethal Weapon ou Bad Boys. Le deuxième opus de ce qui allait devenir la Cornetto Trilogy propose également une ingénieuse démonstration d’effets spéciaux en ce qui concerne les tirs, les explosions et une petite dose de gore.

Drive (Dir. Nicolas Winding Refn, 2011)



Ryan Gosling incarne un chauffeur qui travaille de jour dans un atelier et comme cascadeur dans les films, mais, certains soirs, travaille comme pilote pour des criminels. Son monde change quand elle entre en contact avec sa belle voisine Irène, son fils Benicio et son mari Gabriel, qui vient de sortir de prison.

Nous sommes entrés dans le domaine du cinéma d’auteur avec le travail hypnotique du danois Nicolas Winding Refn, qui lui a valu une ovation debout et le prix du meilleur réalisateur à Cannes. Adapté du roman de James Sallis, Drive est magistral dans son exécution avec un travail de mise en scène impeccable; une magnifique photographie de Newton Thomas Sigel et une sélection musicale enviable de Cliff Martinez. Il possède également l’un des ensembles les plus solides d’un film du genre de la mémoire récente: Gosling, Carrey Mulligan, Oscar Issac, Bryan Cranston, Ron Perlman et Albert Brooks.

Aux portes de demain (Dir. Doug Liman, 2014)



Dans un avenir pas trop lointain, une race d’étrangers envahit la Terre. Le commandant William Cage est chargé d’une mission suicide qui le conduit dans une boucle temporelle, dans laquelle il est forcé de se battre et de mourir, encore et encore. Mais les multiples batailles qu’il mène pourraient être la clé pour sauver l’humanité.

Basé sur le célèbre roman de lumière Hirru Yū Nīdo Izu Kiru d’Hiroshi Sakurazaka, le film de guerre de science-fiction de Doug Liman a pris tout le monde par surprise à l’été 2014, grâce à la présentation d’un univers bien construit, à la fois techniquement et narration, qui capture le public dès les premières minutes. La photographie de Dion Beebe, ajoutée à la conception de la production et aux effets visuels solides, parie sur le réalisme; tandis que Tom Cruise et Emily Blunt parviennent à doter l’histoire de suffisamment d’humour et d’émotions.

Sicario: No Man’s Land (Dir. Denis Villeneuve, 2015)



Dans la zone frontalière entre les États-Unis et le Mexique, Kate Macer est recrutée par une force gouvernementale d’élite pour lutter contre le trafic de drogue. La mission conduira cet agent idéaliste du FBI à remettre en question ses convictions quant aux limites de la loi.

Une équipe internationale aborde magistralement un thème que nous avons vu épuisé, et sans trop de variété, dans la cinématographie nationale. Le Canadien Denis Villeneuve a été consacré aux yeux de l’industrie avec un thriller frontalier qui, ironiquement, rompt avec la plupart des conventions hollywoodiennes. Une œuvre brute avec une photographie puissante du britannique Roger Deakins, une partition enveloppante de l’Islandais Jóhan Jóhannsson et de solides performances de la distribution dirigée par Emily Blunt et Benicio del Toro.

John Wick 3: Parabellum (Dir. Chad Stahelski, 2019)



John Wick est excommunié après avoir mis fin à la vie de plusieurs membres de la Haute Table, la guilde des assassins à laquelle il appartenait. Une armée de mercenaires tente de traquer Wick, dont la tête coûte 14 millions de dollars.

Contrairement à d’autres franchises d’action dont le seul désir est de continuer à capitaliser sur un secteur captif du public sans rien proposer de nouveau, la saga réalisée par Chad Stahelski et mettant en vedette Keanu Reeves s’agrandit à chaque livraison sur place, la construction de son univers et la planifier vos séquences, des poursuites époustouflantes à la chorégraphie de combat stylisée. Le casting continue également de se développer avec des acteurs primés de la stature de Halle Berry ou le cascadeur Mark Dacascos dans le rôle antagoniste.