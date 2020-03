Meilleurs films d’horreur sur Amazon Prime (mars 2020)

Dernière mise à jour: 8 mars 2020

Amazon Prime offre de très bons choix de films d’horreur pour remplir un marathon effrayant, et ce sont les meilleurs des meilleurs. Alors que l’horreur a longtemps été considérée comme un genre inférieur par ceux qui sont enclins au snobisme, le grand public semble enfin se réveiller aux mérites de l’horreur, car de plus en plus de films et d’émissions d’horreur (ou d’horreur adjacents) gagnent des critiques élogieuses et / ou énormes bénéfices au box-office. Presque tous les studios et services de streaming se sont lancés dans le jeu de contenu d’horreur, des tubes croisés comme Stranger Things aux objets cultes comme Into the Dark.

Chaque service de streaming propose sa propre sélection, et Amazon Prime n’est pas différent. Le service présente de nombreux contes terribles de terreur, anciens et nouveaux. Des classiques emblématiques aux joyaux indépendants, les offres d’horreur sur Amazon Prime correspondent bien aux nombreux services concurrents.

En relation: Les meilleurs films d’horreur sur Netflix

Vous trouverez ci-dessous une sélection de ces choix, représentant une gamme de décennies et de sous-genres. Les films présentés ci-dessous sont classés par ordre alphabétique et ne sont pas classés. Ce sont tous de grands films, et on ne peut pas se tromper avec aucun.

Absentia

L’un des cinéastes les plus éminents de l’horreur aujourd’hui est Mike Flanagan, assistant de la populaire série Haunting of Hill House de Netflix. Flanagan s’est fait un nom ces dernières années en réalisant des films comme Oculus, Gerald’s Game et Hush, mais son premier long métrage a été le film indé 2011 émotionnellement éprouvant. Absentia. En révéler trop sur l’intrigue serait un mauvais service pour les nouveaux téléspectateurs, car le film est mieux connu en sachant le moins possible. Absentia est un film qui cherche à déranger et à déstabiliser les téléspectateurs plus qu’à les surprendre ou à les dégoûter, et est un excellent choix radar d’Amazon Prime.

Carrie

L’un des auteurs les plus célèbres au monde, le maître de l’horreur Stephen King a vu son travail adapté pour les grands et les petits écrans d’innombrables fois. Carrie (1976) – maintenant sur Amazon Prime – a été le tout premier, ce qui est logique, car Carrie de 1974 a été le premier roman publié par King. Sissy Spacek incarne la titulaire Carrie White, une adolescente exclue qui trouve que les changements apportés à son corps par la puberté réveillent également une puissante capacité télékinétique, capable de riposter contre ses bourreaux, jusqu’à et y compris son fanatique religieux d’un mère.

Biscuits au gingembre

Le loup-garou est l’un des plus anciens monstres de l’horreur, remontant au classique universel The Wolf Man avec Lon Chaney Jr. L’un des tours les plus créatifs de l’histoire du loup-garou est celui des années 2000. Biscuits au gingembre, un indie canadien du réalisateur John Fawcett qui a ensuite cultivé une grande base de fans culte. Les sœurs gothiques Ginger (Katharine Isabelle) et Brigitte (Emily Perkins) sont obsédées par la mort, c’est-à-dire jusqu’à ce que la mort frappe par une attaque d’un loup-garou sur Ginger. En peu de temps, Ginger devient une bête meurtrière, et c’est finalement à Brigitte d’essayer d’arrêter son règne de terreur. Ce conte d’horreur de la maturité vaut bien la peine d’être hurlé sur Amazon Prime.

En relation: Le remake hurlant d’Andy Muschietti pourrait faire revivre le film Loup-garou

Hellraiser

L’horreur corporelle est un sous-genre en soi dans le monde de l’horreur, avec des films comme The Thing, The Fly et Scanners s’inscrivant dans ce moule, et le romancier / cinéaste Clive Barker a repoussé les limites de ce type de film avec Hellraiser. Après l’ouverture d’un portail vers l’enfer, gracieuseté d’une boîte à puzzle appelée The Lament Configuration, des créatures connues sous le nom de Cenobites – dirigées par la tête d’épingle destructrice d’âmes – déclenchent un cours d’horribles événements lorsqu’une de leurs victimes parvient à échapper à leur monde souterrain tortueux et se nourrir du sang des vivants. La torture et le sadomasochisme recouverts de cuir s’ensuivent, et ils attendent d’être vus sur Amazon Prime.

Invasion des voleurs de corps (1978)

Il y a certaines histoires de science-fiction qui ne perdent jamais vraiment leur résonance, et l’une des meilleures est Invasion des Body Snatchers, d’abord raconté comme un roman classique par Jack Finney. Un exemple typique est l’adaptation cinématographique de 1978 par le réalisateur Philip Kaufman, qui est moins un remake du film original de 1956 – qui est également disponible sur Amazon Prime – et plus une mise à jour du livre pour une génération différente. Avec un casting plein de poids lourds (Donald Sutherland, Brooke Adams, Jeff Goldblum, Leonard Nimoy et plus), Invasion de 1978 propose également des effets spéciaux pratiques fantastiques, conduisant à une vision sans doute encore plus effrayante de l’idée des extraterrestres qui s’attaquent et remplacent les êtres humains dans leur sommeil.

L’échelle de Jacob (1990)

Ceux qui recherchent un film conçu pour perturber et gâcher l’esprit n’ont pas besoin de chercher plus loin L’échelle de Jacob, réalisé par Adrian Lyne. Tim Robbins incarne Jacob, un vétérinaire vietnamien dont les expériences lui ont laissé des hallucinations bizarres, dont certaines incluent des choses si étranges et effrayantes qu’elles ne manqueront pas de laisser le spectateur se demander également ce qu’il voit à l’écran. Contrairement au remake récent, les fans de genre considèrent généralement ce film original avec une haute estime, ce qui en fait un excellent choix Amazon Prime. Il est également remarquable pour avoir inspiré une grande partie de l’esthétique de la franchise de jeux vidéo Silent Hill.

Midsommar

Après ses débuts en tant que réalisateur en 2018, Hereditary, les attentes étaient élevées pour le suivi d’Ari Aster en 2019, Midsommar. Heureusement, Aster n’a pas connu de crise de deuxième année. Midsommar suit un groupe d’étudiants qui sont invités à assister à une ancienne fête en Suède. En révéler trop sur l’intrigue ne rendrait pas service aux nouveaux téléspectateurs. mais il suffit de dire que ce qui suit est un choc psychologique hallucinant, surprenant et effrayant.

Connexes: Wicker Man & Midsommar: toutes les connexions entre les films

La nuit des morts-vivants (1968)

Réalisé par le regretté maître de genre George A. Romero, Nuit des morts-vivants a créé et établi le sous-genre zombie tel que les fans le savent aujourd’hui. Avant le film de Romero, les zombies n’étaient pas des morts récemment ressuscités, ils ne vivaient pas pour consommer de la chair humaine, et ils ne mouraient pas seulement en détruisant le cerveau. Pour mettre en perspective l’influence de Night Of The Living Dead, presque chaque morceau de fiction zombie depuis lui a beaucoup emprunté, y compris le mastodonte AMC The Walking Dead. Le film est également célèbre pour avoir un plomb noir (Duane Jones), à une époque où cela était presque inconnu. Tout fan de zombies doit voir ce film, et Amazon Prime est un excellent moyen de le faire.

Pet Sematary (1989)

Depuis aussi longtemps qu’il y a des livres de Stephen King, il y a des films de Stephen King. L’une des adaptations les plus appréciées est Pet Sematary, dirigé par Mary Lambert, et maintenant sur Amazon Prime. Avec un scénario écrit par King lui-même, le film suit le livre de très près, mais pas entièrement. Alors que des forces surnaturelles conduisent l’intrigue, l’histoire du Dr Louis Creed (Dale Midkiff) et de sa malheureuse famille trouve certains de ses moments les plus terrifiants via un monstre bien trop réel et universel: le chagrin de perdre un être cher.

Le bébé de Rosemary (1968)

Tout parent admettra que parfois élever des enfants peut être une expérience infernale, mais le réalisateur Roman Polanski Bébé de romarin prend cela au niveau suivant, faisant de Mia Farrow une femme forcée de porter l’antéchrist biblique. Pleine de matière bouleversante et troublante, Rosemary’s Baby est un vrai classique, et un film qui s’infiltre et s’installe. Pour tout abonné Amazon Prime qui aime l’horreur, Rosemary’s Baby doit être visionné.

Plus: Les meilleurs films d’horreur à regarder sur Hulu

Star Wars: Trevorrow Script révèle une façon de réparer le trou majeur du complot de Leia

A propos de l’auteur

Michael Kennedy est un passionné de cinéma et de télévision qui travaille pour . à divers titres depuis 2014. Pendant cette période, Michael a écrit plus de 2000 articles pour le site, travaillant d’abord uniquement comme rédacteur, puis plus tard comme rédacteur principal et rédacteur en chef adjoint. Plus récemment, Michael a aidé à lancer la nouvelle section d’horreur de ., et est maintenant le rédacteur principal en ce qui concerne toutes les choses effrayantes. Originaire de Floride, Michael est passionné par la culture pop et a obtenu un diplôme AS en production cinématographique en 2012. Il aime également les films Marvel et DC et souhaite que tous les fans de super-héros puissent s’entendre. Lorsqu’il n’écrit pas, Michael aime aller à des concerts, participer à la lutte professionnelle en direct et débattre de la culture pop. Membre de longue date de la famille ., Michael a hâte de continuer à créer du nouveau contenu pour le site pendant de nombreuses années encore.

En savoir plus sur Michael Kennedy