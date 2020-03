Meilleurs films d’horreur sur Hulu (mars 2020)

Dernière mise à jour: 8 mars 2020

Hulu a une grande sélection de films d’horreur, et voici le meilleur des meilleurs. Avec les guerres de streaming en plein essor, il est absolument essentiel que chaque service majeur représente bien tous les principaux genres de films, comme c’est doublement vrai pour l’horreur. Les fans d’horreur sont toujours affamés de nouveaux contenus à regarder, et il ne peut presque jamais en avoir assez à la pression.

Heureusement, Hulu ne manque pas à cet égard, donnant aux services rivaux Netflix et Amazon Prime une course pour leur argent en ce qui concerne la qualité des films d’effroi disponibles. Des classiques emblématiques aux tubes indépendants récents, Hulu a clairement mis beaucoup d’efforts pour assembler une gamme de films d’horreur qui offre quelque chose pour plaire à presque tous les fans d’horreur dévoués.

Sans plus tarder, voici les meilleurs films d’horreur disponibles à diffuser sur Hulu, dès cette minute. Les sélections sont présentées par ordre alphabétique.

Baskin

Les films d’horreur ne deviennent pas beaucoup plus extrêmes que ceux de 2015 Baskin, un effort turc plein de visions macabres qui feraient rougir Event Horizon et Hellraiser. Cela a du sens, car l’enfer est l’endroit où un groupe d’officiers de police sans méfiance se retrouve après un appel qui a mal tourné, ou du moins un domaine très semblable au royaume légendaire de la torture et du chaos. Baskin n’est pas pour les faibles de cœur ou les gens qui détestent les sous-titres, mais sinon, c’est un excellent choix pour les fans d’horreur hardcore qui s’abonnent à Hulu.

Au-delà des portes

Ceux qui aiment leur horreur avec une ambiance de nostalgie des années 80 vont adorer Au-delà des portes, qui cherche à retrouver l’esprit de cette décennie. Le film voit deux frères se réunir après la disparition de leur père, et tout en recherchant des indices dans son ancien magasin de vidéos, le duo découvre un jeu de plateau VHS interactif. Le jeu les transporte dans une réalité alternative supervisée par une mystérieuse hôtesse (Barbara Crampton de Re-Animator), et contenant beaucoup d’effets spéciaux pratiques. Malheureusement, Hulu n’offre pas Beyond the Gates en tant que location de VHS.

La cohérence

Bien que souvent classé comme un film de science-fiction / thriller, La cohérence est également un film d’horreur, bien qu’il ne soit pas du genre sang, tripes et sauts. L’horreur de Coherence est existentielle, à la suite d’un groupe de huit amis qui se réunissent pour un dîner, pour se retrouver à remettre en question la réalité après qu’une comète passant au-dessus de leur tête conduise à des événements étranges. Écrit et réalisé par James Ward Byrkit, Coherence est le choix parfait de Hulu pour tous ceux qui cherchent à voir un film qui dérange leur esprit.

La descente

Réalisé par Neil Marshall, 2005 La descente est l’une des expériences d’horreur les plus intenses de la mémoire récente, et ne manquera pas de laisser les téléspectateurs sur le bord de leur siège. The Descent suit un groupe d’amis féminines – y compris Sarah (Shauna Macdonald) – qui cherchent l’aventure en se dirigeant vers un système de grottes non cartographié, pour ensuite devenir la proie à la fois d’horribles monstres souterrains et de leurs propres relations personnelles qui s’effondrent rapidement.

Hellbound: Hellraiser 2

Une suite d’horreur gagne rarement une aussi bonne réputation que l’original, mais en 1988 Hellbound: Hellraiser 2 se rapproche. Dans le film, réalisé par Tony Randel, Kirsty Cotton (Ashley Laurence) se rend en enfer pour essayer de sauver son père échoué Larry, seulement pour aller à l’encontre de son oncle diabolique Frank, de la méchante belle-mère Julia et, bien sûr, du chef cénobite Pinhead. Contenant à la fois des effets gore choquants et des visions incroyablement sombres d’un enfer bleu, Hellbound: Hellraiser 2 est sans aucun doute l’un des meilleurs films d’horreur disponibles sur Hulu.

Maman et papa

Il y a beaucoup de films d’horreur sur des enfants maléfiques ciblant leurs parents, mais étonnamment peu sur l’inverse, peut-être parce que mettre les enfants en danger de mort est toujours un peu mal vu. C’est exactement ce que 2018 Maman et papa le fait, se déroulant lors d’un événement mystérieux au cours duquel les parents deviennent meurtriers envers leur propre progéniture, et permettant à Nicolas Cage et Selma Blair de devenir complètement fous en tant que deux de ces unités parentales.

Suzerain

Produit par J.J. Abrams et réalisé par Julius Avery, 2018’s Suzerain rend les horreurs de la Seconde Guerre mondiale un peu plus littérales, offrant des monstres sanguinaires qui résultent des expériences génétiques effectuées par les nazis. Après que leur avion a été abattu, un groupe de soldats américains se retrouve derrière les lignes ennemies et chargé de détruire une tour radio nazie à l’intérieur d’une ancienne église. Malheureusement, ce bâtiment abrite également une science folle vraiment tordue, dans ce récent hit de Hulu.

Un endroit silencieux

Un mélange de mordant d’horreur et de science-fiction, Un endroit silencieux offre suffisamment de tension et de suspense pour tout utilisateur de Hulu cherchant à passer du temps sur le bord de son siège. Réalisé et interprété par John Krasinksi, A Quiet Place suit la famille Abbott alors qu’ils mènent une vie essentiellement silencieuse après une invasion extraterrestre apocalyptique. Ces créatures chassent par le son, et tout petit bruit que quelqu’un fait pourrait être la dernière chose qu’ils font.

Exportations rares: un conte de Noël

Il y a beaucoup de films d’horreur au moment de Noël, mais les années 2010 Exportations rares: un conte de Noël est l’un des meilleurs de la mémoire récente. Un film finlandais, Rare Exports prétend exposer la longue vérité enfouie sur le Père Noël et les origines du donateur enjoué. Il s’avère que les racines du Père Noël ne sont pas aussi bénignes qu’on pourrait le penser. Jalmari Helander dirige cette importation Hulu acclamée par la critique.

Filles de tragédie

Filles de tragédie est sans doute encore plus sombre sur la comédie classique du lycée noir Heathers de 1989. La franchise X-Men approuve Brianna Hildebrand et Alexandra Shipp comme deux adolescentes qui transforment une enquête sur une série de meurtres dans leur petite ville en une brosse avec la célébrité des médias sociaux. Le problème est qu’ils finissent par attraper le tueur, laissant le couple commencer à réclamer des victimes eux-mêmes afin de continuer leur aventure sauvage.

