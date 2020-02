Meilleurs films disponibles à regarder sur les services de streaming

Que vous dépensiez La Saint-Valentin avec vos amis, votre partenaire ou offrez-vous une journée de soins personnels, il y a beaucoup de films que vous pouvez diffuser pour élever votre journée – et voici une sélection des meilleurs titres que vous pouvez trouver sur Netflix, Amazon Prime, Hulu, et Disney +. Les guerres de streaming continuent de s’intensifier, et il y a encore plus de plateformes d’abonnement prêtes à être lancées en 2020. Bien qu’il soit parfois accablant d’avoir autant de services de streaming parmi lesquels choisir, au final, cela apporte également une plus grande variété de films et de télévision spectacles de tous genres.

D’un autre côté, étant donné les nombreuses plateformes existantes et les droits de distribution de chaque film, certains d’entre eux passent d’un service de streaming à l’autre ou disparaissent simplement pendant un certain temps. Malheureusement, des films populaires comme Comment perdre un gars en 10 jours, Clueless et la trilogie Before Sunrise ne sont plus disponibles pour la diffusion sur aucune des principales plates-formes (bien que vous puissiez les trouver disponibles à la location et à l’achat), mais il y a toujours beaucoup de films adaptés à la Saint-Valentin que vous pouvez apprécier.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

Connexes: Meilleurs films en streaming de la décennie

Parce que cette journée peut également être passée avec des amis ou comme vous le souhaitez, voici les meilleurs films de la Saint-Valentin disponibles en streaming et où les regarder – des roms, des drames et même des classiques.

À tous les garçons que j’ai aimés avant et à tous les garçons que j’ai aimés, P.S. Je t’aime toujours – Netflix

Maintenant que pour tous les garçons que j’ai aimés, P.S. I Still Love You est sorti, vous pouvez profiter des deux films, dos à dos. Basé sur la série de livres de Jenny Han, To All The Boys I’s Loved Before suit Lara Jean (Lana Condor), dont les lettres d’amour secrètes sont exposées et créent un gâchis dans sa vie amoureuse. La suite continue l’histoire de Lara alors qu’elle passe par de nombreuses premières avec son petit ami et lutte avec la complexité des émotions tandis qu’elle traite également avec l’un de ses amours passées de rentrer dans sa vie.

Soyez toujours mon peut-être – Netflix

Always Be My Maybe est une rom-com écrite par Ali Wong, Randall Park et Michael Golamco, et avec Nahnatchka Khan en tant que réalisateur. L’histoire suit les amoureux de l’enfance Sasha Tran (Wong) et Marcus Kim (Park), qui se sont déconnectés et se sont réunis 15 ans plus tard. D’ici là, ils vivent déjà dans deux mondes différents, mais il y a encore quelque chose entre eux. Always Be My Maybe a un gros bonus: Keanu Reeves jouant une version exagérée de lui-même.

Quelqu’un de génial – Netflix

Réalisé par Jennifer Kaytin Robinson, Someone Great met en vedette Gina Rodriguez dans le rôle de Jenny Young, une journaliste musicale qui rompt avec son petit ami après avoir décroché son emploi de rêve, ce qui l’oblige à déménager de l’autre côté du pays. Afin de guérir son cœur brisé et de se préparer pour un nouveau chapitre de sa vie, elle recrute ses meilleurs amis (joués par Brittany Snow et DeWanda Wise) pour une dernière aventure scandaleuse à New York.

Connexes: 15 meilleurs films originaux Netflix

10 choses que je déteste à votre sujet – Disney +

Disney + abrite une comédie romantique préférée des fans de la fin des années 1990. 10 Things I Hate About You est une modernisation de The Taming of the Shrew de William Shakespeare, qui se déroule dans un lycée américain, avec Heath Ledger, Julia Stiles et Joseph Gordon-Levitt comme vedettes. L’histoire suit le nouvel étudiant Cameron (Gordon-Levitt), qui écrase Bianca mais ne peut pas sortir avec elle en raison des règles strictes de son père – donc, pour la sortir, il obtient le mauvais garçon Patrick Verona (Ledger ) à ce jour la sœur de Bianca, Kat (Stiles), mais l’accord a un prix.

Nappily Ever After – Netflix

Basé sur le roman du même nom de Trisha R. Thomas, Nappily Ever After suit Violet (Sanaa Lathan), une jeune femme qui a une vie apparemment parfaite: elle réussit dans son travail, est dans une relation sérieuse avec son petit ami Clint ( Ricky Whittle), et ses cheveux sont toujours parfaits – et il y a beaucoup de travail derrière cela. À la fin de sa relation, Violet commence à lutter contre l’envie d’être parfait et se rase la tête, ce qui n’est pas seulement une transformation à l’extérieur mais aussi à l’intérieur, car elle doit faire face à des stigmates et des insécurités de longue date.

Le grand malade – Amazon Prime

The Big Sick est l’un des films les plus acclamés de 2017 et a été félicité pour son histoire originale et pour avoir apporté un nouvel angle à la formule rom-com. L’histoire est vaguement basée sur la romance de la vie réelle entre Kumail Nanjiani et Emily V. Gordon, et suit une version fictive de Kumail (jouée par lui-même) qui rencontre une étudiante américaine diplômée nommée Emily (Zoe Kazan). Alors que leur relation s’épanouit, il s’inquiète de ce que ses parents musulmans traditionnels en penseront. Quand Emily tombe soudainement malade et est placée dans un coma induit, Kumail développe un lien avec ses parents, mais pas avant de passer des moments inconfortables avec eux.

The Princess Diaries & The Princess Diaries 2: Royal Engagement – Disney +

L’histoire d’Amelia Mignonette Thermopolis Renaldi est sur Disney +, prête à être diffusée. The Princess Diaries est basé sur le roman du même nom de Meg Cabot et suit Mia Thermopolis (Anne Hathaway), une lycéenne qui apprend qu’elle est en fait l’héritière du trône de Gênes et doit donc passer par «princesse» »avec sa grand-mère, la reine Clarisse Renaldi (Julie Andrews). La suite, The Princess Diaries 2: Royal Engagement n’est basée sur aucun livre, et continue l’histoire de Mia maintenant à Genovia, avec sa famille et son meilleur ami à ses côtés. C’est une histoire d’amitié, de famille, et il y a aussi la romance et la comédie – un très bon équilibre.

Connexes: Tout ce qui est nouveau pour Disney + en février 2020

Le spectaculaire maintenant – Netflix

Le Spectacular Now est un film dramatique romantique sur l’âge adulte basé sur le roman de Tim Tharp du même nom. L’histoire se concentre sur Sutter Keely (Miles Teller), un gars populaire avec un problème d’alcool qui rencontre l’introverti Aimee (Shailene Woodley) après s’être réveillé sur une pelouse au hasard. Une romance inattendue entre eux fleurit, mais sera testée par les problèmes personnels de Sutter et les plans d’Aimée pour son avenir après le lycée.

Bruyères – Amazon Prime, Hulu

La Saint-Valentin est une bonne excuse pour revisiter certains classiques, comme la comédie noire Heathers de 1988. Winona Ryder incarne Veronica, une lycéenne qui fait partie de la clique la plus populaire de son école: les Heathers, même si elle désapprouve leur comportement cruel. Lorsque Veronica et son nouveau petit ami J.D (Christian Slater) affrontent le leader, Heather Chandler (Kim Walker), les choses deviennent incontrôlables car ils l’empoisonnent accidentellement, et Veronica se rend vite compte que J.D.a des plans très sombres pour le reste du groupe.

Dites n’importe quoi … – Hulu

Un autre film des années 80, seul celui-ci est une comédie romantique pour adolescents. Say Anything … est le premier film de Cameron Crowe et met en vedette John Cusack dans le rôle de Lloyd Dobler, un lycéen moyen, et Ione Skye dans le rôle de Diane Court, la major de classe. Après l’avoir invitée, la relation de Lloyd et Diane commence à s’épanouir, mais le père de Diane lui demande de mettre fin à la relation car il trouve que Lloyd est un sous-performant qui ne sera jamais à son niveau – et son père est également sous enquête par l’IRS. Say Anything … est la source de cette scène inoubliable avec John Cusack tenant un boombox au-dessus de sa tête devant la chambre de Diane.

Suivant: Tous les services de streaming disponibles en 2020

Arrowverse confirme l’emplacement de la ville centrale du flash

A propos de l’auteur

Adrienne Tyler est rédactrice de longs métrages pour .. Elle est diplômée en communication audiovisuelle qui voulait devenir cinéaste, mais la vie avait d’autres plans (et cela s’est avéré formidable). Avant ., elle a écrit pour Pop Wrapped, 4 Your Excitement (4YE) et D20Crit, où elle était également une invitée régulière du podcast Netfreaks. Elle a également contribué à BamSmackPow de FanSided et à 1428 Elm. Adrienne aime beaucoup les films et elle aime un peu tout: des films de super-héros aux drames déchirants en passant par les films d’horreur à petit budget. Chaque fois qu’elle parvient à s’engager dans une émission de télévision sans s’ennuyer, un ange prend ses ailes.

Quand elle n’écrit pas, vous pouvez la trouver en train d’apprendre une nouvelle langue, de regarder le hockey (allez sur Avs! … mais aussi de casquettes et de feuilles), ou de vous demander à quoi aurait ressemblé la vie si Pushing Daisies, Firefly et Limitless n’avaient pas été annulé. La nourriture du petit déjeuner est la vie et le café est ce qui fait tourner le monde.

Guillermo del Toro lui a dit «salut» une fois. C’était super.

“Vänligheten är ett språk som de döva kan höra och de blinda kan se”.

En savoir plus sur Adrienne Tyler