Meilleurs fusils d’assaut et de sniper actuellement disponibles

Échapper à Tarkov possède une vaste sélection d’armes, plus de 60 armes différentes à la date de cette publication. Le réalisme et les options de personnalisation d’Escape For Tarkov peuvent être très intimidants pour les nouveaux joueurs et les vétérans. L’utilisation d’armes réelles permet une approche beaucoup plus réaliste du genre FPS et transforme Escape From Tarkov en plus qu’un simple jeu de tir de base. Choisir et choisir votre arsenal devient un jeu en soi.

Trouver la bonne arme dans Escape From Tarkov se résume finalement à la préférence du joueur. Si un joueur a tendance à préférer des engagements proches de moyens, aucun des fusils d’assaut ci-dessous n’est un choix judicieux. Si vous êtes le type de joueur qui reste loin de la foule, un fusil de sniper serait le bon choix pour vous. Ci-dessous, nous avons répertorié les meilleurs des meilleurs pistolets de tous types à l’intérieur d’Escape From Tarkov et comment les utiliser.

Le fusil de sniper RSASS dans Escape From Tarkov

Origine – États Unis

Type – Fusil de sniper

Fabricant – Remington Arms

Calibre – 7,62x51mm OTAN

Système d’alimentation – Magazine à 20 coups

action – Semi-automatique

Personnalisations disponibles – Magazines, poignées de pistolet, protège-mains, lunettes, stocks, barils, viseurs arrière

Le Remington Semi-Automatic Sniper System (RSASS) est l’un des fusils à tir rapide les plus précis du jeu. Les cartouches de 7,62 x 51 mm percent tout type d’armure. Il est haut comme le meilleur fusil de sniper d’Escape From Tarkov en raison de sa longue portée et de son utilité.

La carabine d’assaut AS VAL dans Escape From Tarkov

Origine – Union soviétique

Type – Carabine d’assaut

Fabricant – Usine d’armes de Tula

Calibre – 9×39 mm

Système d’alimentation – Magazine de 20 cartons

action – Boulon rotatif fonctionnant au gaz

Personnalisations disponibles – Suppresseurs de museau, magazines, récepteurs, poignées de pistolet, poignée de charge, stocks, supports supplémentaires

La carabine d’assaut AS VAL est livrée en standard avec un suppresseur intégré et est l’une des meilleures armes d’Escape From Tarkov pour les éliminations sournoises. Avec les bonnes munitions, ut peut facilement percer toutes les armures disponibles dans le jeu. Le VAL est définitivement une arme proche de la moyenne portée car ses capacités à longue portée laissent beaucoup à désirer.

Le fusil d’assaut AK-74N dans Escape From Tarkov

Origine – Union soviétique

Type – Fusil d’assaut

Fabricant – Kalachnikov Concern

Calibre – 5,45×39 mm

Système d’alimentation – Chargeur RPK-74 à 30 ou 45 cartouches

action – Boulon rotatif fonctionnant au gaz

Personnalisations disponibles – Lanceur de grenades, blocs de gaz, bris de bouche, poignées de pistolet, viseurs arrière, stocks, récepteurs, magazines, supports de lunette de visée, poignées

L’AK-74N est une version spécialisée d’un AK-47 standard. Il est équipé d’une monture de nightcope qui est incroyablement utile dans toutes les situations de faible luminosité. Avec des choix de munitions appropriés, l’AK-74N peut percer n’importe quel type de blindage corporel de type 4 et inférieur. Il manque de précision par rapport à certains des autres pistolets de cette liste, mais reste le meilleur choix dans Escape From Tarkov.

Le fusil de sniper VSS Vintorez dans Escape From Tarkov

Origine – Union soviétique

Type – Fusil de sniper spécial

Fabricant – Usine d’armes de Tula

Calibre – 9×39 mm

Système d’alimentation – Magazine de 10 ou 20 cartons

action – fonctionnant au gaz

Personnalisations disponibles – Suppresseurs de bouche, magazines, stocks, récepteurs, poignée de charge, supports supplémentaires

Le fusil de sniper supprimé, VSS Vintorez, est de loin la meilleure arme furtive d’Escape From Tarkov. Il utilise les mêmes munitions que le VAL et contient bon nombre des mêmes forces et faiblesses. La différence est que ce sont de meilleures capacités à longue portée.

La carabine à tir sélectif M4A1 dans Escape From Tarkov

Origine – États Unis

Type – Carabine à feu sélectif

Fabricant – Colt

Calibre – 5,56x45mm OTAN

Système d’alimentation – Magazine de 30 cartouches, autres tailles de magazine de boîte

action – Boulon rotatif fonctionnant au gaz

Personnalisations disponibles – Poignées de pistolet, récepteurs, magazines, stocks, poignées

Le fusil d’assaut Colt M4A1 est de loin l’arme de la plus haute qualité à l’intérieur d’Escape From Tarkov pour les rencontres moyennes à rapprochées. À l’aide de munitions standard, le M4A1 peut percer n’importe quel gilet pare-balles de classe 4. Avec des personnalisations appropriées, il constitue le meilleur choix pour les joueurs de tous niveaux.

Échapper à Tarkov est actuellement en version bêta et disponible sur PC.

