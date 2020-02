Mekai Curtis incarne Kanan Stark dans «Power Book III: Raising Kanan» – Blackfilm

Variety rapporte que Mekai Curtis a été jeté comme un jeune Kanan Stark dans “Power Book III: Raising Kanan.” Le personnage a joué dans la série des vaisseaux-mères de Curtis “50 Cent” Jackson. Il rejoint un acteur précédemment annoncé Patina Miller, qui jouera la mère de Kanan, et Omar Epps.

Le jeune Kanan est décrit comme intelligent, motivé et toujours naïf. Le monde de Kanan tourne autour de sa mère, Raq (Miller), qui l’a élevé seule. Elle est tout pour lui. En même temps, il commence à avoir une idée non seulement du monde qui l’entoure, mais aussi de sa place dans ce monde. Kanan veut être comme sa mère et c’est ça le problème. Il est jeune et les yeux écarquillés et ne sait pas comment fonctionne l’agitation. Et plus important encore, sa mère n’est pas aussi désireuse que lui de suivre ses traces.

Les rôles passés de Curtis incluent le travail vocal sur la série “Milo Murphy Law” et des rôles à la caméra dans des émissions telles que “Arrested Development”, “Kirby Buckets”, “Girl Meets World” et dans le film “Alexander and the Terrible, Horrible, pas de bonne, très mauvaise journée. “

Sascha Penn sert de showrunner et producteur exécutif sur “Raising Kanan.” Courtney A. Kemp, créatrice et showrunner de «Power», produit à travers sa société End of Episode, ainsi que Curtis «50 Cent» Jackson à travers son G-Unit Film and Television. Les autres producteurs exécutifs sont Mark Canton via Atmosphere Entertainment MM, Chris Salek de End of Episode, et Danielle DeJesus, Shana Stein, Bart Wenrich et Kevin Fox. Rob Hardy dirigera l’épisode de première et le produit exécutif. Lionsgate Television produit pour Starz.

«Raising Kanan» est l’un des quatre projets «Power» actuellement en cours chez Starz. “Power Book II: Ghost” a été annoncé l’année dernière, tandis que les autres annoncés après la finale de la série du vaisseau-mère sont “Power Book IV: Influence” et “Power Book V: Force”.

«Influence» suivra Rashad Tate dans sa quête du pouvoir politique. «Force» se concentre sur Tommy Egan après avoir coupé les liens et placé New York dans son rétroviseur pour de bon. Larenz Tate reprendra son rôle de Rashad Tate dans “Influence”, tandis que Joseph Sikora reviendra sous le nom de Tommy pour “Force”.