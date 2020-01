Mel Gibson et Danny Glover prêts à revenir pour Lethal Weapon 5

Il semble que Lethal Weapon 5 va se produire. Le producteur Dan Lin a révélé lors d’une table ronde pour The Hollywood Reporter que non seulement Lethal Weapon 5 était en cours d’élaboration, mais que les stars originales – Mel Gibson et Danny Glover – étaient prêtes à revenir pour le film.

“Nous essayons de faire le dernier film de Lethal Weapon. Et Dick Donner revient. Le casting d’origine revient. Et c’est tout simplement incroyable. L’histoire elle-même lui est très personnelle. Mel et Danny sont prêts à partir, il s’agit donc du script. “

Lethal Weapon 5 est en développement depuis des années, les problèmes personnels de Gibson faisant dérailler les choses depuis de nombreuses années.

Lin mentionnant que Richard Donner pourrait revenir pour diriger est pour le moins intéressant depuis que Donner a 89 ans et n’a rien réalisé depuis les 16 blocs de 2006.