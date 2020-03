Melissa Benoist est enceinte, qu’adviendra-t-il de la série?

Partager

Sur son compte Instagram, Melissa Benoist et Chris Wood ont fait l’une des plus belles nouvelles… ils vont être parents! Depuis l’annonce de cette information, beaucoup se demandent si la grossesse retardera les enregistrements dans le tournage.

Le 4 mars, le compte Instagram de Melissa Benoist Il a publié une très belle nouvelle et elle a été reçue avec beaucoup d’amour par les fans. Le protagoniste de Supergirl a annoncé qu’elle attend son premier bébé avec son mari Chris Wood Suite à ces informations, de nombreux fans de la série de Le CW Ils se demandent si les enregistrements subiront une pause.

«Un fils non canin viendra très bientôt dans notre famille !!! Chris Wood a toujours été une grande nature, et maintenant il va être un vrai! », A écrit Melissa Benoist dans son compte de réseau social.

Chris Wood a commencé à jouer à Mon-El en 2016 dans SupergirlC’est alors que le couple s’est rencontré. Trois ans après, En septembre 2019, ils ont décidé de faire un grand pas dans leur relation et se sont mariés. Bien que Wood ne soit plus un personnage régulier de la série CW, il est récemment revenu pour l’épisode numéro 100. Sans aucun doute, Melissa Benoist revient à la vedette dans une nouvelle pleine d’amour après avoir avoué avoir été victime de violences sexuelles de la part de son ancien partenaire.

En ce qui concerne Supergirl, la série basée sur le personnage de DC Comics travaille sur sa cinquième saison qui se terminera au printemps 2020. Concernant la sixième, elle a déjà été annoncée.

Une maman super-héroïne

Supergirl a commencé à être diffusée en 2015 sur CBS, mais plus tard est devenu une partie de The CW. Depuis lors, de nombreux acteurs ont traversé l’univers de la super-héroïne, tels que Chyler leight ou Katie McGrath. De plus, depuis quelques années un épisode annuel est réalisé comme un croisement entre Supergirl Flèche et Le flash, émettant le premier de la série en question depuis décembre 2019.

