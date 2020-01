Melissa Benoist et Grant Gustin rendent hommage à Stephen Amell

Flèche Il touche à sa fin. La série de Le CW et DC il dira au revoir cette année, et pour cette raison Melissa Benoist et Grant gustin ils ont décidé de consacrer quelques mots à Stephen Amell, protagoniste de la fiction.

Après la fin tragique du croisement de Crise dans des terres infinies, ce qui a énormément frustré Stephen Amell, les protagonistes de Le flash et Supergirl Ils voulaient dire au revoir à leur partenaire. De cette manière, Grant gustin et Melissa Benoist ils ont consacré quelques mots avec amour à l’acteur qui a donné vie à Oliver Queen dans Flèche.

“Stephen a commencé tout cela”, a-t-il déclaré Melissa Benoist à TV Guide, “et l’héritage qu’il a laissé est incroyable. Nous avions presque notre propre Ligue de justice à la télévision, l’univers est immense et il était toujours aux commandes. Donc ce sera différent sans lui, tout comme ce sera différent d’adapter l’histoire sans son personnage et sans toutes les personnes qui ont participé à Arrow. »

Les deux acteurs ont travaillé avec Stephen Amell à de nombreuses reprises, y compris sa propre série et les différents camées se sont produits dans l’univers. Mais s’il y a quelqu’un qui l’a accompagné pratiquement depuis le début c’est Grant gustin qui, après être apparu dans la deuxième saison de FlècheIl a été le prochain à lancer sa propre série solo en 2014.

«Stephen a toujours été si bon avec moi personnellement et avec ce monde en général… Il a définitivement été le leader de l’Arrowverse, et je ne veux pas avoir à prendre cette place. Ils nous manqueront », a avoué l’acteur.

À la tristesse des fans a finalement atteint la fin d’Arrow, après huit saisons à l’antenne. Mardi 28 janvier sortira aux États-Unis une spéciale de deux heures pour ses adieux et, juste après, le dernier chapitre de la série.

Et quelle est la prochaine?

Bien que tout ait commencé avec le personnage d’Arrow, cela ne se terminera pas avec lui lorsque la fin de la série sera diffusée. Après le succès de ces séries, The CW a créé une spin-off de Green Arrow et The Canaries, et une série de «Superman» est déjà en cours.

Pendant ce temps, nous ne pouvons que profiter du dernier épisode d’Arrow et le retour d’Emily Bett Rickards en tant que Felicity pour clore ce chapitre.

