Melissa Leo, Zazie Beetz, David Rysdahl et Hala Finley cast dans le refuge de Jen Gerber – Blackfilm

Mandalay Pictures et Play Hooky Productions ont annoncé aujourd’hui que le lauréat d’un Academy Award ® Melissa Leo, Zazie Beetz, David Rysdahl et Hala Finley ont rejoint le casting du prochain long métrage Shelter qui ré-équipe le réalisateur Jen Gerber et l’acteur David Rysdahl. Shelter, écrit par Rysdahl, sera tourné à New Ulm, Minnesota.

Shelter sera produit par Jason Michael Berman de Mandalay Photos et Mark Berger de Play Hooky Productions, avec Bradley Pilz et Datari Turner. Les producteurs exécutifs sont Sam Rockwell, Zazie Beetz et Will Raynor.

Rysdahl joue un père troublé qui renoue avec sa fille éloignée (Finley) après qu’ils se retrouvent sans abri au milieu d’une tempête hivernale. Désespéré de trouver un abri, le duo retourne au domicile de sa mère (Leo) dans le Minnesota rural où ils simulent une maladie dans l’espoir de se remettre rapidement sur pied. Pierre angulaire de son église évangélique, Leo se tourne vers sa congrégation à la recherche de soutien pour la maladie terminale de sa petite-fille. La famille est inondée d’amour, d’argent et de casseroles tandis que Rysdahl ravive une relation avec son béguin d’enfance (Beetz). Alors que le mensonge grandit, la famille est obligée de décider quels secrets méritent d’être gardés.

«La force motrice des personnages de Shelter est la quête inlassable d’un lieu d’appartenance. Cette histoire raconte l’histoire d’une famille de personnes brisées qui commencent ce voyage isolées et seules, mais à la fin, elles font leurs premiers pas vers la guérison et la réconciliation. » dit le réalisateur Jen Gerber. “À une époque où ce pays est si divisé politiquement, je suis ravi de travailler avec une distribution et une équipe aussi incroyables pour livrer une histoire opportune sur le pardon et l’espoir.”

«Shelter est un scénario qui a une émotion profonde et des thèmes universels, et il nous emmène dans une partie du pays qui n’est pas souvent montrée sur film. Quand nous avons lu le script, nous savions que c’était un projet spécial auquel nous devions participer. Avoir l’opportunité de travailler avec des artistes aussi incroyables est un privilège. » ont déclaré les producteurs Berman et Berger.

Le film est une coproduction entre Mandalay Pictures et Play Hooky Productions, en association avec Sleepy Poppy Pictures, Bradley Pilz Productions, Philip W. Shaltz, Raptor Films et Datari Turner Productions.