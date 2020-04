Même Marvel ne sait pas comment fonctionnent les pouvoirs de Cyclope

X-Men Cyclops tire des éclairs puissants à travers les yeux. Mais … comment ça marche exactement? Marvel ne semble pas être en mesure de l’expliquer correctement.

Les pouvoirs des X-Men ont toujours été Cyclope ils semblaient assez simples. C’est un mutant qui tire des éclairs de ses yeux. Bien qu’il soit visuellement spectaculaire, ce n’est pas exactement l’original de Marvel. Après tout, Superman a quelque chose de similaire. Cependant, l’explication est beaucoup plus complexe.

Traditionnellement, les pouvoirs de Cyclope sont décrits comme des explosions de choc. Il absorbe l’énergie solaire et la libère par des “explosions optiques” capables d’endommager l’acier ou de diviser une montagne en deux. Pour rendre ce pouvoir encore plus déroutant, ses yeux sont apparemment des passerelles vers une autre dimension qui libère constamment ces rafales optiques, qui ne peuvent être bloquées qu’avec le bouclier “quartz rubis” trouvé sur sa visière ou des lunettes spécialement conçues.

Soi-disant, ces rafales optiques ne produisent pas de chaleur.

Cela n’a pas empêché divers écrivains de négliger la nature des pouvoirs de Scott Summers. Même Stan Lee et Jack Kirby, les créateurs de Cyclops et le reste des X-Men de première génération, ont commis cette omission. Dans X-Men # 2On voit le chef des mutants faire fondre la glace sur les ailes d’Angel. Bien que cela soit très tôt dans la mythologie X-Men, il en va de même dans d’autres histoires. Bande dessinée Marvel Captain America # 173, montre Cyclope faisant fondre l’arme d’un soldat de la même manière que Superman.

Lorsque Chris Claremont et Dave Cockrum ont relancé les X-Men en 1975, les personnages jouissaient d’une grande popularité, et bien que les pouvoirs de Cyclope soient largement cohérents, il y avait quelques exceptions.

Pourtant, l’aperçu occasionnel de la chaleur par Cyclope crée un trou de complot amusant. Après tout, s’il avait une vision de la chaleur, Scott Summers serait un danger d’incendie itinérant, surtout compte tenu de la taille et de la puissance de ses explosions optiques. Bien que la plupart de ces erreurs puissent être attribuées à des échéances inconnues et à des équipes créatives, cela soulève une question: s’il avait vraiment dégagé de la chaleur, cela n’aurait-il pas mis le feu au manoir X-Men cinq ou six fois?

Partager



David larrad

Il a étudié la production audiovisuelle d’émissions et de télévision à la Fondation pour l’éducation audiovisuelle. Il a complété une maîtrise en design graphique et 3D.