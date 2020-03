Men In Black International: critique du Steelbook Blu-Ray

Nous analysons à Cinemascomics le Blu-Ray dans une boîte métallique de Men In Black International, le spin-off de la saga de science-fiction amusante.

Chez Cinemascomics, nous avons analysé l’édition à domicile du Blu-Ray Steelbook de Men In Black International, qui comprend un DVD d’extras, pour profiter de ce spin-off de la saga des extraterrestres et de l’agence gouvernementale secrète qui les cache à la population civile, qui met cette fois en vedette Chris Hemsworth et Tessa Thompson.

Le film Men In Black International est déjà en vente en magasin sur DVD, Blu-ray, 4K UHD + Blu-ray et Steelbook édition limitée. Ainsi qu’un pack, déjà en vente, avec les 4 films qui complètent la franchise à ce jour, et également au format numérique. Le film Sony Pictures est distribué en Espagne au format physique par Sony Pictures Home Entertainment. L’édition Steelbook, qui ravira les collectionneurs, est disponible dans tous les points de vente jusqu’à épuisement des stocks.

Les hommes en noir sont chargés de protéger la Terre de l’écume de l’univers, servant également à empêcher les citoyens de découvrir qu’ils sont réellement entourés d’étrangers qui pénètrent sur notre planète légalement et illégalement. En plus des agents K et J, il existe d’autres agents qui assurent la sécurité planétaire, non seulement à New York, mais dans d’autres villes. De cette façon, une jeune femme récemment recrutée (Tessa Thompson) accompagnera l’agent H (Chris Hemsworth) dans une enquête qui fera le tour de différents pays du monde, pour stopper une race extraterrestre qui vise à éradiquer toute la galaxie.

Réalisé par F. Gary Gray (Fast & Furious 8) à partir d’un scénario d’Arthur Marcum et Matt Holloway, cette nouvelle adaptation sur grand écran des personnages créés par Lowell Cunningham met en vedette Chris Hemsworth (Avengers: Endgame), Tessa Thompson (Westworld), Liam Neeson (Widows), Rebecca Ferguson (Mission: Impossible – Fallout), Emma Thompson (Beauty and the Beast), Kumail Nanjiani (The Adventures of Doctor Dolittle), Rafe Spall (Jurassic World: The Fallen Kingdom) ), Tuncay Gunes (Morbius) et Davina Sitaram (Last Christmas), entre autres.

Le film est présenté dans sa version Blu-Ray Steelbook débordant d’extras et de contenu ajouté sur DVD avec plus d’une heure d’extras au total, que nous avons analysé pour les lecteurs de Cinemascomics. L’analyse du Blu-Ray dans une boîte métallique est totalement exempte de spoilers, au cas où vous n’auriez pas encore eu l’occasion de le voir et que vous souhaitez savoir quels extras il contient.

Bande-annonce:

Faux coups (2 minutes):

Rires, improvisations, trébuchements, jurons, chorégraphies qui tournent mal, grimaces, accessoires qui échouent, babillages, maladresses et danses font partie de la bobine des fausses prises.

Portail Alien Shopping!:

Alien-Cestry.com (2 minutes):

Publicité fictive dans le film, avec Frank the Pug, pour que le spectateur découvre s’il est ou non un étranger.

Le neuralisant comme s’il ne s’était jamais produit (1 minute):

Une publicité télévisée fictive, imitant la boutique TV, pour acheter un neuraliseur portable, et ainsi effacer vos pires souvenirs.

Scènes supprimées (12 minutes).

Nouvelles signatures, costumes classiques (7 minutes):

La productrice Laurie Macdonald déclare que Chris Hemsworth était le premier acteur auquel ils pensaient être l’agent H, qui a aimé le projet et s’est immédiatement fiancé. De l’acteur australien, Liam Neeson lui-même avoue qu’il aime sa façon d’être et d’agir, ce qui lui rappelle Roger Moore en tant que jeune homme.

À son tour, sa co-star, Tessa Thompson (Agent M), s’assure que l’acteur principal travaille sans relâche pour s’assurer que son personnage est parfait et qu’il transmet les sensations qu’il recherche, ayant un talent pour la comédie absurde.

Concernant Tessa Thompson, l’acteur Chris Hemsworth affirme qu’il a un talent brutal, un grand sens de l’humour et une parfaite coordination. De plus, Emma Thompson (Agent O) indique que l’actrice est non seulement forte et capable de tout, mais aussi très drôle. Parallèlement à cela, les deux protagonistes interprètes reconnaissent qu’après avoir joué Valkyria et Thor dans le film Thor Ragnarok et se reconnecter dans Avengers: Fin de partie, il y a une grande chimie entre eux, où ils se comprennent très bien lorsqu’ils roulent ensemble.

D’un autre côté, Emma Thompson se dit ravie de retrouver son rôle d’agent O, en tant que leader de l’organisation. Parallèlement à cela, ils parlent également de l’incorporation de Liam Neeson, où les producteurs assurent qu’il pourrait être le seul acteur à la hauteur de Chris Hemsworth, puisque l’Australien mesure 1,91 m, tandis que l’Irlandais est à 1, 93m.

De plus, Tessa Thompson avoue que le personnage de Peoncín était son préféré lorsqu’elle a lu le script, qui est joué par Kumail Najiani, un acteur que nous avons récemment vu sur Stuber Express et qui apparaîtra dans The Eternals de Marvel Studios. Cela étant le cas, l’acteur lui-même avoue avoir accepté le rôle parce qu’il était enthousiaste à l’idée de créer un personnage CGI, il voulait qu’ils mettent des points sur son visage et réalisent tout l’attirail de la capture faciale.

Allons-y! L’action et les spécialistes (6 minutes):

Wade Eastwood, le coordinateur des cascades et les scènes d’action, explique qu’ils ont dû recréer de superbes séquences, telles que des combats, des montées, des chutes et des poursuites en voiture. Ainsi, Hemsworth et Thompson soulignent le réalisme de l’action, affirmant qu’elle est plus authentique que celle du cinéma de super-héros, étant donné que Wade Eastwood vient de la saga Mission Impossible.

Ensuite, ils montrent comment le combat entre les personnages de Tessa Thompson et Rebecca Fergusson a été filmé, considérant que cette dernière est une étrangère à trois bras, de sorte que l’actrice a reçu des coups de poing non-stop d’un bras imaginaire. Ils parlent également de la façon dont ils ont enregistré les séquences de hoverbike dans les rues du Maroc.

Découvrez ceci: Gadgets, armes et voyages (4 minutes):

Le plus grand défi pour les producteurs avec ce spin-off était de découvrir quelles valeurs étaient fondamentales pour les fans de la saga, et qui étaient prêts à se réinventer. Ainsi, les éléments immobiles étaient le neuraliseur et une voiture incroyable, ils ont donc opté pour une Jaguar classique, une XJ6. Parmi les nouveautés, il y a de nouveaux véhicules, comme le hoverbike; et de nouvelles armes, plus grosses et plus voyantes.

Extension de l’univers MIB (6 minutes):

Les producteurs et réalisateurs Gary Gray ont beaucoup parlé de ce que serait Men in Black à Londres, en tournage non seulement dans la ville anglaise, mais aussi à Marrakech, New York, Paris et sur la côte de Naples. Ils ont également récupéré des lieux emblématiques, tels que l’entrée du siège social de Men in Black à New York. De cette façon, ils ont dû recréer des lieux emblématiques tels que la Tour Eiffel et les rues de Londres sur le plateau, pour tourner les scènes d’action.

D’autre part, ils parlent des nouveaux designs des extraterrestres pour cet épisode, plus spectaculaires et extravagants, où certains ont été recréés à l’aide de CGI, mais la plupart étaient des figures figuratives déguisées, caractérisées par le maquillage et les prothèses.

Galerie Frank et Peoncín (6 minutes):

Frank el carlino et Peoncín passent en revue les meilleurs moments du film.

Les Twins (2 minutes):

Pour choisir les méchants, le réalisateur a opté pour deux danseurs, au talent extraordinaire, appelés Les Twins. Le chef des spécialistes indique que les deux utilisaient un mouvement saccadé, parfaitement synchronisé entre eux. Tessa Thompson ajoute qu’ils sont tellement bons qu’ils ont même tourné avec Beyoncé.

Si vous avez été neuralisé: résumé MIB (3 minutes):

Frank the Caroline passe en revue la trilogie originale de Men In Black.

MIB et NBA (3 minutes):

Les agents M et H recherchent si les joueurs de la NBA sont des extraterrestres, en raison de leurs grandes qualités et capacités physiques. Ils visitent donc Chris Paul, Russell Westbrook et Anthony Davis, où ils finissent par les recruter pour les hommes en noir.

Disque bonus:

Chris et Tessa sauvent le monde: autour du monde avec Men in Black International (23 minutes):

La productrice Laurie Macdonald avoue que trouver le nouveau casting était difficile, car la barre était si haute avec Will Smith et Tommy Lee Jones. De cette façon, ils ont adoré avoir Chris et Tessa, car ils ont une chimie spectaculaire entre eux. Pour le réalisateur, c’était incroyable de travailler avec eux, car le couple de protagonistes n’a cessé de contribuer à l’intrigue et à ses personnages. Des deux, les producteurs indiquent que l’actrice est une femme forte et déterminée, tandis que l’acteur indique qu’elle aime jouer ses propres faiblesses.

Pour sa part, Emma Thompson était heureuse de revenir, et bien que le casting soit différent, ce fut un honneur pour elle de compter leur présence pour ce nouvel épisode. Concernant le personnage de Riza, ils avaient besoin d’une actrice qui savait se battre, et personne de mieux que Rebecca Fergusson, qui vient de la saga Mission Impossible. D’autre part, Les Twins sont des danseurs fantastiques, tandis que Liam Neeson décrit son personnage High T comme un personnage à la retraite, dans le style de James Bond. En outre, ils avaient Kumail comme Peoncín, accordant leurs compétences comiques à la cause.

En ce qui concerne le réalisateur, Chris Hemsworth indique qu’il a des compétences pour la comédie, le théâtre et l’action, où Gary Gray lui-même avoue que ce qui l’a attiré dans le projet, c’est qu’il pouvait fusionner la comédie et l’action. Du cinéaste, le casting indique qu’il était très ouvert, collaboratif et désireux d’améliorer chaque scène sur le plateau, tout en étant prêt à trouver différents aspects de chaque personnage.

Ensuite, l’ensemble de la distribution prétend être ravi de faire partie d’une saga de fans autoproclamés de la trilogie originale. Ils continuent de montrer certains des endroits, tels que Londres, Naples, Marrakech ou le club extraterrestre souterrain, plein d’étrangers de tous les coins de la galaxie. Ils présentent donc de nombreux designs créés pour l’occasion, pour la plupart nouveaux, mais il y a aussi quelques hommages à la trilogie originale. Mais en même temps, ils parlent également de la conception des nouvelles armes et des nouveaux costumes des agents, où ces derniers ont été conçus et fabriqués par Paul Smith.

Enfin, nous espérons que vous apprécierez l’achat Men In Black International, désormais disponible à emporter avec vous sur DVD, Blu-ray, 4K UHD + Blu-ray et dans un Steelbook en édition limitée. Ainsi qu’un pack, déjà en vente, avec les 4 films qui complètent la franchise à ce jour, et également au format numérique; et donc vous pouvez le voir autant de fois que vous le souhaitez, à la fois dans sa version originale et doublée en espagnol.

