Mercenaries 4 est brutal, mais ils peuvent ne pas le faire

L’acteur Randy Couture dit que le script de Los Mercenarios 4 est spectaculaire, mais il n’est pas clair s’il se réalisera.

Verrons-nous jamais Los Mercenarios 4? Pas même l’acteur Randy Couture Il connaît la réponse et cela garantit que l’histoire qu’ils ont racontée est très bonne. Le plus gros problème est que le troisième versement a reçu de mauvaises critiques et n’a pas non plus recueilli autant d’argent que les deux précédents. Pourquoi Lionsgate Ne voyez pas clairement continuer avec la saga.

Il a parlé Les Mercenaires 4 (The Expendables 4) depuis 2014, mais il est au point mort depuis lors. Au fil des ans, il y a eu différents rapports selon lesquels il allait être “filmé bientôt”, le plus récent étant au début de 2019. Bien que cela ne se soit jamais produit. Alors que Sylvester Stallone Il a toujours voulu jouer à nouveau le chef de l’unité paramilitaire Barney Ross, mais il est également vrai qu’il s’est concentré sur d’autres personnages mythiques tels que Rocky ou Rambo.

Dans une récente interview faisant la promotion Dernière mise à mort de Justin Lee, l’acteur Randy Couture Il a révélé qu’il y a un excellent scénario depuis l’année dernière pour le quatrième opus de la franchise.

«J’ai eu un script l’année dernière et j’ai vraiment aimé le lire, c’est brutal. C’est très bien fait, mais nous ne savons pas avec certitude où nous en sommes sur l’échelle de production et comment la mettre en marche. Il y a beaucoup de choses derrière. C’est difficile de faire un si gros film, alors j’espère que nous aurons le feu vert ce printemps, mais je n’écoute rien de définitif pour le moment. »

De quoi parle la saga?

Sylvester Stallone Il voulait honorer le cinéma d’action des années 80 et 90, pour cela il avait certains des acteurs de genre les plus importants tels que Jason Statham, Jet Li, Dolph Lundgren, Steve Austin, Terry Crews, Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger et bien d’autres. L’histoire se concentre sur un groupe de paramilitaires qui doivent effectuer les missions les plus dangereuses et les gouvernements extérieurs.

La relation entre eux et les scènes d’action incroyables était les grandes motivations de la saga. C’est pourquoi il est intéressant qu’ils fassent plus de films, surtout s’il y a de bons scripts. Voulez-vous voir Los Mercenarios 4? Laissez-nous vos commentaires ci-dessous.

