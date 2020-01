Merovingio pourrait revenir pour ‘Matrix 4’

Allez Indiewire, nous savons que le mérovingien, également connu sous le nom de français, et également appelé Merv par Trinity, pourrait revenir participer à «Matrix 4». Joué par Lambert Wilson, c’est l’un des méchants les plus intrigants de la saga, qui a participé à “Matrix Reloaded” et “Matrix Revolutions”.

Les médias soulignent que Wilson est déjà en négociation pour participer au film, bien qu’il puisse y avoir un conflit de dates avec d’autres projets, il ne peut donc pas être assuré qu’il participera enfin. Son retour aura du sens, car son personnage est resté dans l’air après une brève apparition au début de ‘Matrix Revolutions’. Il est également possible de demander si sa femme, Persfone, à qui jouait Monica Bellucci.

Si Lambert rejoint finalement, il complétera un casting déjà composé de Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Jada Pinkett Smith et des nouveaux arrivants Jonathan Groff, Jessica Henwick, Neil Patrick Harris, Toby Onwumere et Yahya Abdul-Mateen II, dont la rumeur veut qu’il jouerait Pour un jeune Morphée.

La production devrait commencer début 2020 sous la direction de Lana Wachowski et d’un scénario co-écrit avec Aleksander Hemon et David Mitchell. Pour le moment, peu de détails supplémentaires sur ce projet sont connus pour arriver en salles le 21 mai 2021 et où nous verrons à nouveau Reeves et Moss dans leurs rôles de Neo et Trinity.

Le film original de 1999 des frères Wachowski est considéré comme l’un des grands films de science-fiction de l’histoire. ‘Matrix’ a été admiré entre autres pour ses effets spéciaux innovants, qui ont été copiés à l’infini au fil des ans.

Le film a remporté quatre Oscars (Meilleur montage, Meilleur son, Meilleurs effets sonores et Meilleurs effets visuels) et a eu deux suites, «Matrix Reloaded» en 2003 et «Matrix Revolutions», qui n’arrivera que six mois plus tard étant le premier film qui Ils sont diffusés simultanément dans tous les grands pays. Le triloga a remporté plus de 1 600 millions de dollars au box-office mondial et de nombreux jeux vidéo, anime et bandes dessinées sont également sortis.