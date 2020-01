Metal Gear Solid V: Guide du débutant | .

Le monde ouvert de Metal Gear Solid V rivalise avec la qualité du monde ouvert de certains des meilleurs jeux du genre. La nature expansive du titre en fait un investissement de temps important, même pour les joueurs vétérans de la franchise Metal Gear Solid. Un nouveau joueur de la série, ou un débutant dans le genre du monde ouvert, peut trouver les grandes cartes et missions de Metal Gear Solid V une tâche intimidante à accomplir.

Pour un joueur qui vient de démarrer Metal Gear Solid V, la nature furtive du jeu peut prendre un certain temps pour s’y habituer. En plus du grand nombre de bases et de missions qui nécessitent une infiltration, un nouveau venu au titre sera certainement submergé et frustré. Ce guide fournira aux débutants quelques conseils pratiques pour s’adapter aux exigences furtives de Metal Gear Solid V.

La première étape pour réussir dans Metal Gear Solid V est d’apprendre et de maîtriser l’art de la furtivité. Pour les nouveaux joueurs de la série Metal Gear Solid, le fait de se faufiler à travers une carte semble plus facile qu’il ne l’est en réalité. Cela nécessite un sens aigu de la conscience lors de la lutte contre une base ou un niveau, ainsi que le respect de certains principes de base de la furtivité.

Pour vraiment réussir dans Metal Gear Solid V, un joueur doit apprendre la nécessité de coller près des murs dans un environnement. L’importance de cette technique est qu’elle permet une méthode sûre pour la reconnaissance lors du repérage d’une zone particulière. Trouver un mur sûr pour se cacher derrière donne aux joueurs la possibilité d’étudier les modèles d’un garde, d’examiner le nombre d’ennemis et même d’attirer un ennemi pour un combat rapproché. L’utilisation de murs est un élément clé de la plupart des entrées de la franchise Metal Gear Solid.

Un autre aspect de se faufiler à travers un niveau est d’utiliser au maximum le gadget Box. Bien que stupide au début, la boîte est un aliment de base de la série Metal Gear pour une bonne raison. L’utilisation experte de la boîte peut faire la différence entre avoir une base entière sur votre queue et échapper avec succès à l’engagement. Découvrez comment la boîte fonctionne et à quelles fins elle peut servir. Une fois maîtrisé, il peut être un excellent as dans la manche de n’importe quel joueur.

La dernière leçon de la furtivité réside dans l’importance de ne pas engager les ennemis lorsque cela n’est pas nécessaire. Il y aura des moments où abattre un ennemi incitera un nouveau joueur. Il y a quelques moments dans Metal Gear Solid V aussi satisfaisants que d’effectuer un démontage furtif. Cependant, cela peut être une erreur stupide et inutile. Un garde qui trouve un corps ou qui échoue lors d’une mise à mort furtive peut rendre une mission injouable. Avoir une base entière sur votre piste rend tous les aspects mentionnés de la furtivité presque impossibles à mettre en œuvre. Soyez donc intelligent lorsque vous tuez des ennemis et faites-en le dernier résultat ou évitez complètement l’action.

Tout au long du jeu, Snake recevra et recrutera une série d’alliés puissants. Ceux-ci varient du tireur d’élite mortel Quiet ou du fidèle D Dog. Ces alliés peuvent être gagnés en accomplissant des missions secondaires et principales tout au long du jeu. Ce sont de puissants amis qui peuvent changer le cours de la bataille en votre faveur.

Quiet est l’allié qui serait recommandé aux nouveaux joueurs. Elle est essentiellement une mise à mort gratuite contre n’importe quel garde du jeu. Un personnage de tireur d’élite mortel, Quiet peut être utilisé dans un allié après avoir vaincu sa mission en Afghanistan. Après l’avoir vaincue, transportez-la par avion jusqu’à votre base où elle deviendra une alliée utilisable. Quiet est un outil puissant pour les joueurs qui luttent au combat et est un membre polyvalent et puissant de votre jeu.

D Dog est un autre allié puissant qui est plus directement impliqué dans la furtivité ou la prise de contrôle d’une base. Un chien puissant qui a la capacité de repérer les ennemis et d’éliminer un ennemi ou un groupe d’ennemis en succession rapide. La portée de D Dog est limitée à votre champ de vision et peut être envoyée pour éliminer n’importe quel ennemi que vous pouvez voir. Ceci est utile pour les joueurs qui souhaitent éliminer des ennemis qui seraient normalement hors de portée effective de Snake. Soyez prudent avec cette utilisation de D Dog car il peut rapidement être submergé et nécessiter un feu de couverture.

Contrairement à d’autres entrées de la franchise, Metal Gear Solid V a une qualité de bac à sable en monde ouvert qui permet aux joueurs de choisir une variété de façons de résoudre un problème donné. Cette liberté permet au joueur de s’exprimer et de prendre des décisions inventives au cœur de cet surmonde furtif.

Un exemple de ces options est la grande variété de façons de traiter avec les soldats ennemis. Que vous vouliez tuer un garde, l’étourdir, le rendre inconscient, lui tirer dessus avec un coup de roquette, lui laisser une caisse de munitions sur la tête ou une variété d’autres méthodes pour éliminer l’ennemi. Cette capacité créative permet aux joueurs de faire une variété de choix lorsqu’ils traitent des problèmes tout au long du jeu. Les engagements ne sont pas limités dans le choix et peuvent permettre des moyens créatifs et ingénieux de surmonter les problèmes.

Cette créativité peut se traduire par l’aspect furtif du jeu. Qu’un joueur se cache dans une benne à ordures ou se cache derrière des murs, il est important pour un nouveau joueur de savoir qu’il n’y a pas de «bonnes réponses» lorsqu’il s’agit de missions ou de bases. Il existe une variété de coins et recoins pour un joueur à utiliser.

Un joueur de Metal Gear Solid V vraiment réussi incorporera toutes ces facettes dans son style de jeu. Être créatif dans son attaque et sa furtivité peut créer un joueur imprévisible et toujours en développement qui est toujours prêt pour les zones fortement gardées du jeu. Une fois maîtrisés, ces conseils créeront un soldat vraiment efficace et polyvalent qui surmontera rapidement le vaste paysage de Metal Gear Solid V.

Metal Gear Solid V est disponible sur PS4, Xbox One et PC