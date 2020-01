Method Man rejoint Mary J. Blige dans Power Book II: Ghost de Starz’s Power Spinoff – Blackfilm

Deadline rapporte que le duo gagnant du Grammy Method Man et Mary J. Blige se réunissent pour le spin-off de Starz Power.

Après avoir remporté le prix de la meilleure performance rap par un duo ou un groupe en 1996 avec l’emblématique Mary J, le membre fondateur du Wu-Tang Clan rejoint maintenant l’actrice Mudbound dans le casting de Power Book II: Fantôme.

Wire Alun Method Man présentera un avocat ambitieux et avisé Davis Maclean dans le Courtney Kemp série créée. Conçu dans le cadre de la grande affaire globale que Kemp a signé avec Lionsgate fin 2018, le personnage est attiré par le monde souterrain de New York dirigé par le personnage de Blige, nominé aux Oscars, mais peut se retrouver piégé par certains secrets de son passé.

D’abord officiellement dévoilé au TCA d’été en juillet dernier, le premier de plusieurs spin-offs Power est actuellement en production à New York avec un lancement possible prévu pour plus tard cette année. Avec des indications assez claires que certains acteurs clés de Power lui-même apparaîtront dans Power Book II, le spin-off devrait suivre les événements de la sixième et dernière saison de l’émission mère de Kemp and Curtis “50 Cent” Jackson. En tant que question de savoir qui a tiré le rôle principal d’Omari Hardwick dans Ghost bedevils Power, le spectacle révélera tout et se terminera le 9 février, le même jour que les 92e Academy Awards.

Avec un grand écran et un petit écran qui rivalisent avec sa carrière musicale en tant que membre de la légendaire équipe hip-hip et artiste solo, Cliff “Method Man” Smith apporte de vrais morceaux à la prochaine série Starz. En plus des séjours sur Oz et The Wire et co-hébergeant Drop The Mic sur TNT, Method Man est récemment apparu sur HBO, David Simon a co-créé The Deuce avec Maggie Gyllenhaal et James Franco, The Last O.G. avec Tracy Morgan et Tiffany Haddish. La co-star de la série de courte durée FOX Method & Red, a également eu un caméo pivot comme lui dans la première saison de Luke Cage de Netflix