Mettant en vedette «DMZ», la nouvelle série Ava DuVernay pour HBO

Comme le rapporte Deadline, Freddy Miyares aura un rôle clé dans la nouvelle série «DMZ», adaptation de la série de bandes dessinées Brian Wood et Riccardo Burchielli qu’Ava DuVernay (‘Selma’) réalise pour HBO. L’acteur, qui a déjà coïncidé avec DuVernay dans la série Netflix “ Comme ils nous voient ”, partage la vedette avec Rosario Dawson (‘Zombieland: Kill and Finish’) et Benjamin Bratt (‘Doctor Strange’).

Le cmic a lieu dans un avenir proche où une guerre civile américaine a quitté Manhattan comme une zone démilitarisée (d’où l’acronyme DMZ, “zone démilitarisée”) qui est isolée du reste du monde. L’histoire suit un médecin qui cherche désespérément son fils perdu dans la DMZ, devant faire face à des gangs, des milices et des chefs militaires tout en sauvant des vies en cours de route.

Dawson incarne Alma, le médecin qui sauve des vies tout en recherchant son fils disparu, tandis que Bratt incarne Parco Delgado, le chef de l’un des gangs les plus puissants de la DMZ et Miyares étant Skel, l’un des membres du gang dirigé par Delgado (Bratt), et à son tour un artiste de graffiti talentueux avec une passion authentique pour l’art.

L’épisode pilote devrait commencer le tournage dans les semaines à venir, avec Robert Patino (‘Sons of Anarchy’) dans le travail de showrunner et producteur exécutif de la série avec DuVernay. Le projet provient d’Array Filmworks (société de DuVernay) et de Warner Bros. TV.

Pendant ce temps, DuVernay continue son travail avec l’adaptation de la bande dessinée DC, ‘New Gods’ pour Warner Bros Pictures. Parmi ses futurs projets figurent également le téléfilm de HBO «Battle at Versailles» et la série télévisée «Cherish the Day».