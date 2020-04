MGM est fait avec ‘Gucci’, une histoire de crime basée sur des événements réels avec Ridley Scott et Lady Gaga

Au fur et à mesure que le Hollywood Reporter progresse, MGM a acquis les droits du futur film de Ridley Scott, ‘Gucci‘, un drame criminel basé sur le meurtre de l’innovateur de mode Maurizio Gucci. En outre, les médias rapportent que Lady Gaga (“ Une étoile est née ”) finalise les pourparlers pour jouer l’ex-femme de Gucci, Patrizia Reggiani, qui a été condamnée pour avoir orchestré le meurtre de Gucci après avoir eu une liaison.

Roberto Bentivegna écrit le scénario du roman de Sara Gay Forden de 2001, «La maison de Gucci: une histoire sensationnelle de meurtre, de folie, de glamour et de cupidité». L’histoire se concentre sur les années 70 et 80, lorsque les héritiers de Guccio Gucci, fondateur de cette société qui possédait 153 magasins et facturait plus de 500 millions de produits par an, ont maintenu une forte lutte pour le contrôle du groupe.

L’axe principal de l’histoire sera basé principalement sur la figure de Maurizio, le petit-fils de Guccio, qui aurait été assassiné par son épouse Patrizia Reggiani, connue comme la veuve noire d’Italie. Reggiani a été reconnue coupable d’avoir ordonné le meurtre de son ex en 1995 et a passé 16 ans en prison.

“Ce projet a longtemps été un travail d’amour pour Ridley et moi”, a déclaré Giannina Scott, qui a produit le film avec son mari Ridley via Scott Free. “L’histoire est si chaude, les aspirations sont si élevées et les personnages si richement dessinés que nous étions déterminés à la présenter au grand écran. Dire que nous sommes ravis de nous associer à Mike De Luca et à sa brillante équipe de MGM est insuffisant. Nous ne pouvons pas attendre cela.” le projet prendra vie l’année prochaine. “

Si tout se passe comme prévu, MGM prévoit de sortir le film le 24 novembre 2021.