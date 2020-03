MGM pousse le respect d’Aretha Franklin Biopic d’octobre à Noël pendant la saison des récompenses – Blackfilm

Selon Deadline, avec de nombreux studios réorganisant actuellement leurs calendriers de sortie en raison de circonstances malheureuses, MGM a décidé de repousser la prochaine Aretha Franklin biopic Le respect avec Jennifer Hudson de sa date du 9 octobre à ses débuts à Noël à temps pour la saison des récompenses. Le film a commencé à tourner en novembre et se déplace en raison d’un buzz précoce positif. Il sera publié au niveau national via United Artists pour une sortie limitée le 25 décembre, suivie d’une extension le 8 janvier avant de devenir large le 15 janvier.

Le respect suivra l’ascension de la carrière d’Aretha Franklin, d’enfant chantant dans la chorale de l’église de son père à sa célébrité internationale. Le film est la véritable histoire vraie du voyage de l’icône de la musique pour trouver sa voix. Marquant le premier long métrage autorisé basé sur la vie de Franklin, le film réalisé par Tony-nominé Liesl Tommy (Broadway’s Eclipsed) et est écrit par Tracey Scott Wilson, nominé aux Emmy nominés (The Americans, Fosse / Verdon).

Hudson, qui a été personnellement choisi par Franklin pour la jouer dans le film, est rejoint par Forest Whitaker comme Reverand C.L. Franklin, Marlon Wayans comme Ted White, Audra McDonald comme Barbara Siggers Franklin, Mary J. Blige comme Dinah Washington, Marc Maron comme Jerry Wexler, Tituss Burgess comme James Cleveland, Saycon Sengbloh comme Erma Franklin, Hailey Kilgore comme Carolyn Franklin, Tate Donovan comme John Hammond et Skye Dakota Turner.

Les producteurs sont Scott Bernstein (Straight Outta Compton) et plusieurs producteurs nominés aux Grammy Awards Harvey Mason Jr.(Dreamgirls), qui a produit de la musique pour Aretha Franklin et Jennifer Hudson. Le film sera distribué à l’international par Universal Pictures International.

Respect mettra exclusivement en vedette les chansons emblématiques: Respect; Je dis une petite prière; Pense; (Tu me fais sentir comme une) femme naturelle; Tu as un ami; Dr Feelgood; Faites la bonne femme, faites le bon homme; Harlem espagnol; et jeune, doué et noir. Le film présentera également Ain’t No Way; Seigneur précieux; Il y a une fontaine remplie de sang; Amazing Grace; et Chain of Fools.