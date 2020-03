MGM subit une perte de 30 millions de dollars et plus en un rien de temps

La décision de MGM de déplacer No Time to Die d’avril à novembre en raison de problèmes de coronavirus leur coûte très cher. THR rapporte que MGM devrait perdre entre 30 et 50 millions de dollars en reculant la date de sortie en raison de la campagne de marketing et des changements qui seront nécessaires. Parmi ceux-ci, il y avait l’annonce du Super Bowl qui a coûté 4,5 millions de dollars et une foule d’achats d’annonces, qu’ils tentent de déplacer à l’automne. Cependant, les campagnes publicitaires d’automne ont tendance à coûter plus cher pour diverses raisons, notamment la nouvelle saison télévisée d’automne et le football.

Bien que les coûts soient importants, ce n’est rien comparé à ce que MGM aurait pu faire face. Essayer de lancer le film en avril comme prévu initialement aurait pu coûter jusqu’à 30% sur le box-office final brut en raison des cinémas fermés à travers le monde et du potentiel de plus à mesure que le virus se propage. Avec un milliard de dollars dans le monde, 300 millions de dollars que le studio risquait de perdre.

No Time to Die sortira le 25 novembre aux États-Unis et le 12 novembre au Royaume-Uni.