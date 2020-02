Michael B. Jordan rejoint Christian Bale et Margot Robbie dans le nouveau drame de David O. Russell – Blackfilm

THR rapporte que Michael B. Jordan a signé pour rejoindre Christian Bale et Margot Robbie dans David O. RussellNouveau drame sans titre, qui se réchauffe à New Regency.

Russell réalisera à partir de son propre scénario original, et il produira également aux côtés de Matthew Budman. La production devrait commencer en avril, et le film sera le premier de Russell depuis que Joy est sorti en salles en décembre 2015. Le cinéaste est cinq fois nominé aux Oscars, et il est actuellement difficile de savoir si son dernier projet devrait être prêt avant la fin de l’année, car il ne se terminera qu’en juin ou juillet.

Jordan, qui a travaillé avec le réalisateur Destin Daniel Cretton sur Just Mercy, filmera le film de Russell, qui n’a pas encore de titre, avant que Denzel Washington le réalise dans le drame de Sony Un journal pour la Jordanie, qui devrait tourner plus tard cette année. Jordan produit également ce dernier via sa bannière Outlier Society avec Escape Artists.

Jordan sera bientôt vu dans le thriller d’action de Paramount Sans remords, et il devrait jouer dans un troisième film du hit Credo la franchise.