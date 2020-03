Michael Biehn rejoint la saison deux de Mandalorian en tant que nouveau chasseur de primes

Le vrai Kyle Reese lui-même, Michael Biehn, se dirige vers une galaxie lointaine, très lointaine via The Mandalorian. THR rapporte que Biehn, mieux connu pour ses rôles de Reese dans The Terminator et Corporal Hicks in Aliens, devrait apparaître dans la deuxième saison de la série Star Wars Disney + en tant que chasseur de primes encore inconnu. Les détails de son rôle ne sont pas connus au-delà de cela. Il rejoint Rosario Dawson, qui jouera Ahsoka Tano, en tant que nouveaux membres du casting de la série.

En plus de Terminator et Aliens, Biehn s’est imposé comme un acteur de personnage de genre fiable avec des rôles dans The Abyss, Navy SEALs, Tombstone et The Rock. Il est également apparu dans la partie «Planet Terror» de Grindhouse et a surtout fait des plats à petit budget au cours des dernières années.

Le Mandalorian est actuellement prévu de revenir pour sa deuxième saison en octobre.