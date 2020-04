Michael Caine n’a aucune idée de ce qu’est le principe de Christopher Nolan

Cet été, si le Coronavirus le permet, le Tenet de Christopher Nolan sera publié et il semble que l’acteur Michael Caine soit toujours confondu avec ce qu’ils ont filmé.

Le film Tenet de Christopher Nolan est l’un des plus grands événements cinématographiques de l’année, sa date de sortie est en été et il n’a pas été retardé pour l’instant. Il y a certainement eu beaucoup de secret autour de l’intrigue du film, en dehors des éléments évidents d’espionnage et de voyage dans le temps, qui peuvent être intuités dans la bande-annonce. Les acteurs sont également confus au sujet du film. Dans une nouvelle interview, Michael Caine a révélé que non seulement il ne sait pas ce que signifie le titre de Tenet, mais il ne connaît pas l’intrigue du film au-delà des quelques pages de scripts qui lui ont été données.

Christopher Nolan est si secret qu’il ne me laissera pas le script. Il n’avait qu’une journée de travail et il m’a donné mes pages. J’ai fait ma part et filmé uniquement avec John David. Depuis, je n’ai rien su. »

De plus, il a déjà été dit que Robert Pattinson ne pouvait lire le script qu’une seule fois dans une pièce fermée.

Que savons-nous du film?

Le principe de Christopher Nolan est en vedette dans John David Washington (Infiltrated in the KKKlan), Elizabeth Debicki (The Man From UNCLE, Guardians of the Galaxy Vol.2), Dimple Kapadia (Dil Chatwa Hai, Dabangg), Aaron Taylor-Johnson (Avengers : Age of Ultron, Kick-Ass), Clémence Poésy (à Bruges, Harry Potter et les reliques de la mort), Himesh Patel (hier, EastEnders) et Kenneth Branagh (Dunkerque, meurtre sur l’Orient Express).

“Nous sautons du point de vue d’un film d’espionnage, mais nous allons dans des endroits différents”, a déclaré Nolan dans une précédente interview. «Nous traversons différents genres d’une manière pleine d’espoir et de fraîcheur. Emma Thomas et moi avons monté de nombreuses productions à grande échelle, mais c’est sans aucun doute la plus importante en termes de portée internationale. Nous avons tourné dans sept pays, partout, avec un casting massif et d’énormes décors. Il ne fait aucun doute que c’est le film le plus ambitieux que nous ayons jamais réalisé. »

Tenet de Christopher Nolan sera présenté le 17 juillet 2020.

