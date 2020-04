Michael Caine révèle le meilleur film qu’il ait jamais réalisé

Le légendaire acteur Michael Caine a une filmographie spectaculaire, mais il sait certainement quel est son film préféré de tous ceux qu’il a réalisés.

Depuis plus de 60 ans, l’acteur Michael Caine Il a diffusé tout son talent dans différents films. Ce qui l’a amené à être nominé pour plusieurs Oscars comme Meilleur acteur et a gagné deux comme Meilleur acteur dans un second rôle (Les règles de la cidrerie et Hannah et ses sœurs)

L’acteur a joué dans des films très acclamés au fil des ans, mais son préféré est Batman commence (2005).

«Il est venu à la porte de ma maison sur le terrain avec un script. Je pouvais le voir à travers la vitre mais je ne pouvais pas le reconnaître. Au moment où il s’est présenté, je savais exactement qui il était parce qu’il était un grand fan de ses trois petits films. » Il a dit Michael Caine se référant au directeur Christopher Nolan.

“J’ai dit: ‘Je suis trop vieux pour jouer à Batman. Voulez-vous le majordome vivant? Quels seraient mes dialogues? Voulez-vous un autre verre ou plus de crème anglaise? J’ai donc fait le film et c’était l’une des meilleures choses que j’aie jamais faites dans ma vie. »

Une relation très durable.

C’est clair que Christopher Nolan il est un grand fan de l’acteur Michael Caine, car il l’ajoute dans tous ses films. En plus de jouer Alfred dans la trilogie de Chevalier noir (2005, 2008, 2012), a également participé à L’astuce finale / Le prestige (2016), Origine (2012), Interstellaire (2014) et jouera également un petit rôle Principe, un film qui sortira cet été si le Coronavirus ne l’empêche pas.

De plus, l’acteur mythique a déclaré qu’il n’avait aucune idée de ce qu’est Tenet, puisque le réalisateur Christopher Nolan Il veut éviter les spoilers et ne donne à chaque acteur que sa part du scénario. Alors quand Michael Caine Regardez ce film pour la première fois, vous serez aussi surpris que le reste des téléspectateurs de tout ce qui se passe.

