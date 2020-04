Michael Cera a parlé d’une suite

Bien qu’au box-office, ce fut un échec, Scott Pilgrim vs. Le Monde est une icône du cinéma. Récemment, Michael Cera a parlé de réaliser une suite mais à une condition.

En août, cela fera 10 ans que la première de Scott Pilgrim contre Le monde, un film sorti en 2010 et qui a fini par devenir un classique culte. Bien que, au moment de sa première, le film n’ait pas collecté ce qui était attendu et ait été un échec au box-office; mais au fil des années, il a réussi à gagner des fans dans le monde entier et à être une icône du cinéma. Récemment, le protagoniste Michael Cera Il a révélé qu’il était plus que prêt à faire une suite, mais seulement si la distribution originale était terminée.

Fin janvier, lors de la promotion de Oiseaux de proie, l’actrice Mary Elizabeth Winstead a exprimé son grand désir de réinterpréter le célèbre Fleurs Ramona dans une suite possible et attendue. En effet, la jeune femme est très curieuse de savoir ce qui est arrivé à ces personnages après avoir eu plus de 30 ans.

Une deuxième partie est-elle possible?

Profitant du 10e anniversaire du film, Michael Cera a été interrogé par Comic Book sur son possible retour au personnage de Scott Pilgrim. Dans le même ordre d’idées, on a demandé à l’acteur s’il serait nerveux à l’idée de “revisiter cette source d’idées et de ne pas capturer la même magie”, ce à quoi le protagoniste a répondu: “Pour moi, cette” source “signifierait seulement être proche de ce groupe. encore. C’était un super groupe. Heureusement, nous avons tous passé un bon moment ensemble et c’était vraiment comme un grand groupe ou quelque chose comme ça et nous avons tous adoré être ensemble et cela arrive, évidemment, de moins en moins, mais quand le film est sorti et même quelques années après, nous sommes tous sortis beaucoup » .

À son tour, le protagoniste de Scott Pilgrim contre Le monde Il a ajouté: «Bill Pope, qui était directeur de la photographie, préparait régulièrement des déjeuners avec sa femme Sharon. C’était vraiment comme une famille élargie. Cela fait 10 ans, donc évidemment la vie, pour tout le monde, fait son truc. J’adorerais ça, si cela signifiait que nous étions tous ensemble à nouveau ensemble, je l’adorerais. Espérons que ce soit le dixième anniversaire, cela nous donnera une excuse pour nous réunir. »