Michael Cera veut la réunion de Scott Pilgrim

Les retrouvailles de moulages qui cohabitaient dans le passé pour filmer des cassettes – ou des programmes – deviennent de plus en plus courantes. Peut-être est-ce simplement à cause de la nostalgie de revoir nos personnages préférés ensemble, ou parce que quelque chose a été fait pour qu’il y ait en fait de nouveaux versements des projets auxquels ils ont participé, mais le fait est que des nouvelles comme ça remontent toujours le moral les fans. Eh bien, maintenant Michael Cera a parlé d’une éventuelle réunion de Scott Pilgrim.

La première cassette, qui comportait le sous-titre «vs. the World »ou« contre l’ex de la fille de vos rêves »en espagnol, est sorti en 2010, sous la direction d’Edgar Wright et avec un assemblage dirigée par Cera et suivie de Mary Elizabeth Winstead, Chris Evans, Brie Larson, Anna Kendrick, Jason Schwartzman, Kieran Culkin, Aubrey Plaza, entre autres.

Maintenant que l’anniversaire du film approche, l’acteur chargé de donner vie au protagoniste de l’histoire a déclaré (via MovieWeb) qu’il aimerait que le casting ait une sorte de retrouvailles:

«Pour moi, cela signifierait être à nouveau proche de ce groupe. C’était un super groupe. Heureusement, nous nous entendions tous et c’était vraiment comme un grand groupe, nous aimions tous être les uns avec les autres, mais cela se produit de moins en moins. Quoi qu’il en soit, lorsque le film est sorti, et même quelques années plus tard, nous étions assez proches. »

D’un autre côté, l’histrion, que l’on pouvait également voir dans Molly’s Game, a assuré que le fait que le film soit sur le point d’avoir 10 ans est le prétexte parfait pour réunir son équipe de production et ses co-starsJe souhaite que cela vienne de celui auquel le photographe du film, Bill Pope, avait constamment organisé des déjeuners avec sa femme, auxquels beaucoup d’entre eux avaient assisté.

De même, l’actrice Allison Pill, qui a joué Kim, l’ex-petite amie de Scott et batteur de son groupe, était également enthousiaste à l’idée d’une réunion, mais en raison de la situation actuelle, elle n’est pas sûre que quelque chose se produira:

«Je ne sais pas, mais, encore une fois, qui sait? Maintenant, tout est dans l’air. S’il y a des salles de cinéma dans lesquelles nous pouvons retourner, nous verrons. Mais ce que je sais, c’est que nous essayons de réunir tout le monde pour l’anniversaire, car ce serait amusant de les voir. C’était un bon groupe de personnes. “

Excité par la possible réunion de Scott Pilgrim? Espérons que de nouveaux détails seront bientôt disponibles.