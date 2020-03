Michael Chabon taquine le retour de Kavalier et Clay, le roman de 2000 qui a valu à l’auteur des éloges internationaux et de nombreux prix. Bien que Chabon ait écrit huit romans, The Amazing Adventures of Kavalier and Clay reste sans doute son œuvre la plus connue.

Le roman extrêmement ambitieux a eu lieu pendant une période de 16 ans dans la vie de deux cousins ​​juifs, Sammy Clay et Joe Kavalier. À partir du début des années 40, Joe parvient à échapper à la persécution des nazis à Prague, arrivant pour vivre avec son cousin Sammy à Brooklyn, New York. Une fois sur place, les deux cousines découvrent leur plaisir partagé de dessin et de magie. Avec le sens entrepreneurial de Sammy et les talents artistiques de Joe, les deux parviennent à créer un personnage connu sous le nom de The Escapist – un héros antifasciste qui trouve une énorme popularité dans le contexte de l’ère de la Seconde Guerre mondiale. Bien que l’histoire se déroule à peu près tout au long de l’âge d’or de la bande dessinée, de nombreux problèmes sociaux et culturels entrent en jeu dans son importante histoire. Parfois déchirant, hilarant et bourré d’action, The Amazing Adventures of Kavalier and Clay a remporté le prix Pulitzer de fiction 2001 et a été considéré par beaucoup comme un candidat idéal pour l’adaptation cinématographique. Bien que le producteur d’Ex Machina, Scott Rudin, ait acheté les droits du livre avant sa publication, une adaptation ne s’est toujours pas matérialisée.

Bien que l’enfer du développement ait apparemment englouti The Amazing Adventures of Kavalier and Clay, les fans gardent espoir que quelque chose finira par émerger. Bien que Chabon ait précédemment déclaré qu’une adaptation cinématographique était morte, l’intérêt pour le roman reste fort et les fans sont toujours impatients d’apprendre toute nouvelle qui pourrait indiquer que quelque chose se passe avec. Maintenant, grâce à une brève allumette dans ses histoires Instagram, Chabon a répondu à la question d’un fan quant à savoir si une suite du roman de 2000 était toujours dans les cartes en déclarant: «D’une certaine manière, oui. Restez à l’écoute.”

Alors qu’est-ce que cela signifie exactement? Loin de confirmer carrément qu’un roman à venir est en route, la déclaration de Chabon implique que de nouveaux travaux sont en cours pour Kavalier et Clay. L’adaptation cinématographique est depuis longtemps connue pour sa longue intrigue et la difficulté à essayer d’apprivoiser les choses en une seule production concise. Il a bien sûr été question au cours des années d’adapter le roman à une série télévisée, même si cela n’a pas fini par se produire. Cela étant dit, avec les services de streaming par abonnement ce qu’ils sont maintenant, une série télévisée semble être la solution idéale pour Kavalier et Clay, bien que ce soit ce que Chabon faisait référence dans sa publication Instagram est complètement inconnu à ce stade.

Tout parler d’une adaptation mise à part, l’option la plus intrigante à ce stade serait un nouveau roman de Chabon. Pourtant, il faut se demander pourquoi Chabon ne dirait pas simplement autant. À ce jour, il n’y a eu aucune mise à jour concernant l’adaptation de Showtime précédemment signalée, et comme cela fait quatre ans depuis son dernier roman (et 20 depuis la sortie initiale de Kavalier et Clay), il y a tout lieu de croire que le temps a passé pour mériter un retour visite au monde de Kavalier et Clay.

