Michael Giacchino reprendra la musique de «Jurassic World: Dominion»

Selon Film Music Reporter, le compositeur Michael Giacchino, acclamé aux Grammy Awards et aux Oscars, reprendra la bande originale du troisième volet très attendu de la franchise Universal Pictures.Jurassic World: Dominion“. La production de ce film est actuellement en pause en raison de COVID-19.

Giacchino a obtenu la reconnaissance de l’Académie en 2010 pour son travail sur le film Disney-Pixar, «Up». Contributeur régulier de cinéastes tels que Matt Reeves (avec qui il a collaboré sur ‘Monster’, ‘Let Me In’, ‘Dawn of the Planet of the Apes’ et ‘War of the Planet of the Apes’), le compositeur coïncidera à nouveau avec le réalisateur dans le film DC, «The Batman».

Réalisé par Colin Trevorrow (qui a déjà pris le contrôle de «Jurassic World»), le film mettra à nouveau en vedette Chris Pratt et Bryce Dallas Howard et sortira en salles le 11 juin 2021. Avec eux, Jake Johnson, Omar Sy, Daniella Pineda, le juge Smith et les vétérans de la saga Laura Dern, Sam Neill et Jeff Goldblum.

Steven Spielberg et Colin Trevorrow reprennent la production exécutive pour Amblin Entertainment. De plus, les producteurs Frank Marshall et Pat Crowley s’associeront à nouveau avec Spielberg et Trevorrow. Pendant ce temps, Emily Carmichael (‘Pacific Rim Uprising’) travaillera sur le scénario avec Trevorrow, basé sur une histoire de Derek Connolly et Trevorrow, qui ont écrit à la fois ‘Jurassic World’ et ‘Jurassic World: The Fallen Kingdom’.

Rappelons que le premier versement, sorti en 2015, a rapporté 1,67 milliard de dollars au box-office mondial, pour les 1304 millions levés par le second en 2018.