Michael Jackson a tenté d’acheter Marvel dans les années 1990, confirme son neveu

Marvel est un monstre dans le jeu de cinéma ainsi que dans les bandes dessinées grâce à Disney, mais Michael Jackson a presque fini par devenir le propriétaire de la société. Le neveu de Jackson, Taj, est récemment apparu sur Popcorn Planet (par JoBlo) et a confirmé une mention précédente de Stan Lee selon laquelle le roi de la Pop avait tenté d’acheter l’éditeur alors qu’il était sur le point de sombrer au milieu des années 90.

“C’était Marvel et je m’en souviens”, a déclaré Taj. «Je me souviens avoir été avec mes frères et lui parler de l’achat de Marvel. Il voulait faire ça avec Stan Lee. Ils en avaient parlé et discuté. Malheureusement, cela ne s’est pas produit, je pense qu’ils ont été empêchés de le faire. Je ne connais pas les raisons, mais ils étaient résolument en train de le faire. “

Taj a ajouté que malgré les rumeurs selon lesquelles Jackson n’était vraiment intéressé que par Spider-Man, il était un grand fan de tous les personnages et a déclaré: «Outre Spider-Man, il était un grand fan de Marvel. Il connaissait tous les personnages. Ce n’était donc pas seulement Spider-Man [he wanted to buy]. Mais oui, il voulait probablement être Spider-Man. »

Bien sûr, au lieu de Jackson, Toy Biz a acheté l’entreprise et l’a ramenée au bord de la faillite avant que Disney ne l’achète finalement en 2009. Taj dit que son oncle aurait été un fan du MCU, en disant: «Il serait tellement excité à propos de ça. Il était un tel cinéphile de cette façon que je pense qu’il aurait pensé que c’était la meilleure chose depuis le pain en tranches, tous ces personnages se réunissant. “

Pour sa part, Jackson serait impliqué dans plusieurs films au cours de sa vie, y compris des camées dans des films comme Men in Black II, son travail de voix sur Les Simpsons et sa performance dans The Wiz, sans parler de tous les films dans lesquels sa musique a été présentée. Le vidéoclip réalisé par John Landis pour Thriller a obtenu sa propre version IMAX 3D et est le seul vidéoclip inscrit à la Library of Congress.