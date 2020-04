Michael Madsen parle de ce qui pourrait être la préquelle de ‘Pulp Fiction’

Au cours d’une récente interview avec The Hollywood Reporter, Michael Madsen a parlé de ce qui aurait pu être une préquelle du film réalisé par Quentin Tarantino “ Pulp Fiction ” (1994). Le film aurait réuni l’acteur, qui a joué Vic Vega (également connu sous le nom de M. Blonde) dans ‘Reservoir Dogs’ (1992), avec son frère de film Vincent Vega, joué par John Travolta dans ‘Pulp Fiction’.

“La scène du crime devait se produire à Amsterdam”, a déclaré Madsen à propos de l’idée de Tarantino. “Le film commencerait par leur libération de prison dans différents États. Et nous avons ouvert un club à Amsterdam.” Rappelons que dans ‘Pulp Fiction’, Vincent Vega dit à un moment donné que Los Angeles vient de rentrer d’Amsterdam.

Mais malgré de nombreuses conversations avec Tarantino, le film n’a jamais abouti. Déjà avec le temps, le projet n’a fait que devenir de plus en plus étrange. C’est pourquoi le couple Madsen / Travolta n’a jamais eu lieu dans l’univers Tarantino, bien qu’ils soient apparus ensemble dans le film d’action de 2019 sur la course automobile, “ Trading Paint ”.

Enfin, Madsen, qui a recréé une célèbre scène “Reservoir Dogs” le week-end dernier pour encourager les gens à rester à la maison pendant la pandémie, a déclaré: “L’idée nous est venue que nous devions être les frères jumeaux de Vic. et Vincent, qui s’est rencontré après la mort de leurs frères “, a-t-il dit en riant. “C’était très compliqué, mais quand Quentin commence à débattre d’une idée, il est très facile de l’accepter.”