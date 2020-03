Michael Rooker a presque joué un autre personnage dans Guardians of the Galaxy.

En raison de conflits d’horaire avec The Walking Dead, Michael Rooker a presque joué un rôle très différent dans Guardians of the Galaxy de James Gunn.

Malgré la popularité de la série Les morts-vivants, l’acteur Michael Rooker, est devenu largement connu pour son rôle de Ravager à la peau bleue Yondu Udonta dans Gardiens de la galaxie, mais au départ il allait jouer le personnage de Djimon Hounsou, Korath le poursuivant.

Selon Michael Rooker, il a toujours voulu jouer Yondu, mais pensait que ce serait impossible en raison de son emploi du temps dans Les morts-vivants. “J’étais à l’aéroport et [el director] James [Gunn] Et je viens de parler, et nous nous disions: «Oh mec, merde, ce truc de Walking Dead se produit toujours. Vous filmez le film, Guardians 1, tout comme nous tournons la saison. Et puis j’allais jouer un autre rôle dans Guardians of the Galaxy “, a déclaré Rooker à GalaxyCon Richmond.

Peu de temps après, Rooker a découvert que s’il pouvait jouer le rôle de Yondu parce que son personnage The Walking Dead allait être tué. “J’ai arrêté cette conversation et j’ai sorti mon téléphone portable et j’ai dit:” Hé Gunn, devine quoi? Ils m’ont tué, mon ami. Je peux faire Yondu ’. Et il dit: “Merde, ouais!” Et c’est ainsi que cela a fonctionné “, at-il expliqué.

Rooker a joué le personnage de The Walking Dead Merle Dixon de la saison 1 à la saison 3. L’acteur a collaboré avec James Gunn sur plusieurs films en plus de Guardians of the Galaxy, notamment Slither et The Belko Experiment.

Le prochain épisode de Guardians of the Galaxy sera également réalisé par James Gunn et ne mettra probablement pas en vedette Yondu, en raison de la mort du personnage dans le deuxième épisode de la franchise Marvel Studios.

