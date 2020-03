Michael Rooker souligne l’adaptation de «Le président a disparu»

Michael Rooker (‘Guardians of the Galaxy’) a rejoint le casting de l’adaptation télévisuelle de «Le président est absent», le roman écrit par James Patterson avec l’ancien président américain Bill Clinton que nous connaissons en Espagne sous le titre de «Le président a disparu».

Un casting qui fera également partie des Janet McTeer, Paul Adelstein, Medina Senghore et Gina Gallego annoncées précédemment, tous soutenant David Oyelowo (‘Selma’), le principal protagoniste de cette histoire dans laquelle, par conséquent, être en charge d’interpréter ce “président disparu”.

Christopher McQuarrie (“ Mission Impossible: Fallout ”) et Anthony Peckham (“ Sherlock Holmes ”) seront les principaux créateurs responsables de ce projet pour soutenir Showtime, tant qu’il réussira le test d’un épisode pilote qui sera tourné dans les semaines à venir.

Peckham écrit cet épisode pilote, bien qu’il soit peu probable que McQuarrie reprenne son adresse en raison de son engagement pour les deux prochains films de la franchise de «Mission impossible» qui, rappelez-vous, roulent simultanément tout au long de cette 2020.

Rappelons que l’été dernier, Rooker avait déjà participé au tournage de l’épisode pilote d’une autre série possible inspirée d’un roman populaire, celui de «La tour sombre» Stephen King avec Sam Strike, Jasper Pkknen et Jerome Flynn. Glen Mazzara («The Walking Dead») était le scénariste et directeur de la création de cet épisode réalisé par Stephen Hopkins («Le héros de Berlin») dans le cadre de la production de Media Rights Capital.

Cependant, et selon Deadline plus tôt cette année, après avoir vu et évalué ledit épisode pilote, Amazon a décidé de “passer” un projet qui, depuis lors, le MRC susmentionné, également responsable d’autres productions télévisées telles que “House of Cards”, ” Homologue ‘ou’ Le visiteur ‘, a tenté de “placer” sur une autre plate-forme et / ou chaîne.

Quelque chose dans lequel il semble qu’ils n’aient pas eu de chance, c’est du moins ce qui suggère que Rooker a signé maintenant pour participer à une autre (possible) série de télévision.

Enfin, nous vous laissons le synopsis officiel de «Le président a disparu», un roman publié dans notre pays par Editorial Planeta “que seul un président pouvait écrire”:

Il y a des secrets que seul un président peut connaître. Il y a des situations que seul un président peut résoudre. Mais il y a des décisions que même un président ne voudra pas prendre.

La présidence des États-Unis est en jeu. Le président Jonathan Duncan est sur le point d’être révoqué et est une proie facile pour les requins de Washington lorsque, acculé par la presse, interrogé par l’opinion publique et ses propres collaborateurs, il fait face à la plus grande attaque que les États-Unis aient jamais subie. N’ayant personne à qui faire confiance, le président Duncan doit disparaître pour agir dans l’ombre, au risque d’être considéré comme suspect et traître. Trois jours de crise cardiaque au cours desquels l’homme le plus recherché de la planète sera plongé dans un jeu de stratégie politique sans précédent pour sauvegarder l’avenir de la nation.

Le président a disparu est une combinaison explosive d’intrigue et d’action, pleine de secrets et de détails que seul un président peut connaître.