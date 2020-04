Michael Rosenbaum a refusé d’apparaître dans The Suicide Squad

Qui de mieux pour rejoindre le “pire des pires” gangs que Lex Luthor lui-même? Peut-être pas comme l’ennemi juré de Superman, mais Michael Rosenbaum a eu la chance de figurer dans The Suicide Squad. Malheureusement, l’histrion a décliné l’offre pour des raisons médicales.

Lors d’une conversation avec ComicBook, Rosenbaum a été interrogé sur le rôle mystérieux que le réalisateur James Gunn lui avait offert et sur les raisons qui l’avaient conduit à le rejeter.

«C’était proche [mi fichaje], J’étais contemplé », a déclaré le New Yorkais. Disons que c’était censé être là [en The Suicide Squad] Mais j’ai été opéré du cou et je ne pouvais pas jouer ce rôle, car c’était trop physique à l’époque. Je ne pouvais pas compromettre mon cou, mais il y avait le papier.

En novembre 2018, l’acteur de Smallville a partagé une vidéo sur les réseaux sociaux où il s’est présenté à l’hôpital, quelques instants avant cette opération. Selon ses commentaires, cette intervention chirurgicale ne consistait qu’en un remplacement de disque, il a donc supplié ses disciples de ne pas s’inquiéter. D’un autre côté, nous savons maintenant que les traces d’une telle intervention chirurgicale l’ont empêché de participer à The Suicide Squad, un projet qui a commencé à tourner en septembre de l’année dernière et a culminé fin février.

De retour à la récente interview, Rosenbaum a choisi de garder le silence sur le rôle qui lui a été proposé, mais a déclaré que James Gunn était très gentil et doux en l’abordant avec cette proposition.

De son côté, l’esprit derrière Guardians of the Galaxy a réagi avec un commentaire humoristique aux déclarations de son collègue (via Twitter).

«Je ne peux pas le croire [Rosenbaum] Le rôle de Harley Quinn va décliner. Grande erreurGunn écrit à la tête du tweet.

The Suicide Squad sortira en salles le 6 août 2021.