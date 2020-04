Michael Shannon commente sa scène préférée de Man of Steel

L’acteur Michael Shannon qui a joué Zod dans The Man of Steel a partagé quelles étaient ses scènes préférées et celles qu’il n’a pas aimées.

Sorti en 2013, le film L’homme d’acier présenté à Henry Cavill comme le nouveau Superman. Nous avons pu voir son origine et son arrivée sur Terre. Les méchants de cette histoire étaient dirigés par le Général Zod (Michael Shannon), qui voulait transformer notre planète avec des conditions atmosphériques favorables aux habitants de Krypton, bien que cela aurait provoqué un génocide chez l’homme. Clark Kent doit donc découvrir le grand héros en lui et y faire face même si cela signifie se découvrir avant le monde entier.

Maintenant, l’acteur Michael Shannon révèle quelles scènes de Man of Steel de Zack Snyder étaient ses préférées et qu’il n’a pas autant appréciées.

«Ma partie préférée de The Man of Steel était l’histoire, les personnages et la situation. Au milieu de tous les combats et du reste, lorsque Zod est très franc avec Superman, vous savez, en disant: c’est pourquoi je fais ce que je fais, c’est mon travail. C’est ce que j’ai vécu. Tu sais Ces moments où ils se connectent les uns aux autres, ce sont les moments qui m’intéressent. »

Vous n’avez tout simplement pas aimé les scènes d’action:

“Je n’aime vraiment pas monter à cheval ou tirer avec des fusils ou agir comme si je combattais quelqu’un. Mais j’aime faire des scènes où je peux dire des dialogues intéressants ou écouter quelqu’un parler… Quand nous faisions The Man of Steel, il y avait des jeux amusants, mais plusieurs jours, vous allez simplement au studio écran vert. Cela ne fait pas battre votre cœur. C’est vraiment un travail technique. » Michael Shannon a commenté.

«Je veux dire, le combat est grand comme l’enfer, ne vous méprenez pas! … Il y avait aussi des sets vraiment sympas. Comme cette scène où nous avons la grande épreuve de force dans sa ville natale, et la station-service a explosé et tout ça, c’était super. “

Après avoir été le méchant de The Man of Steel, l’acteur Michael Shannon a surtout évité les superproductions à gros budget avec beaucoup de CGI. Au lieu de cela, il choisit de rester avec des films où l’important est les personnages comme La forma del agua (2017) ou Puñales por la back (2019).