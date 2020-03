Michael Waldron, créateur de «Loki», parle de la future série de Disney +

Lors d’une conférence sur le podcast Forever Dogs, le créateur de«Loki»Michael Waldron a parlé de la future série Disney + dans laquelle Tom Hiddleston jouera à nouveau dans son rôle emblématique au sein d’UCM. Selon Waldron, Loki abordera sa lutte identitaire particulière au sein de l’intrigue:

“Je pense que c’est un combat avec votre propre identité. Qui vous êtes, qui vous voulez être … Je suis vraiment attiré par les personnages qui luttent pour le contrôle. Nous l’avons certainement vu avec Loki pendant les 10 premières années de films. Il est hors de contrôle dans des parties clés de sa vie. Il a été adopté et tout et cela se manifeste par la colère et la rancune envers sa famille. “

Elle est arrivée sur le petit écran ce printemps après avoir joué le personnage pour la dernière fois dans “ Avengers: Fin de partie ”, qui est devenu le film le plus rentable de tous les temps. Avec Hiddleston, les nouveaux venus d’UCM Sophia Di Martino (qui jouerait Lady Loki), Owen Wilson, Richard E. Grant et Gugu Mbatha-Raw.

Michael Waldron (‘Rick et Morty’) est en charge de l’écriture du scénario de cette nouvelle série de six épisodes, tous réalisés par Kate Herron (‘Sex Education’). En pénétrant dans le terrain marécageux de la spéculation, les téléspectateurs verraient Loki alors qu’il voyage dans le temps en laissant sa marque sur divers événements historiques.

Il est confirmé que la série sera pertinente au sein de l’UCM, comme Kevin Feigerevel plus tôt dans l’année que la série sera liée à “Doctor Strange dans le multivers de la folie”. Par contre, on ne sait pas si Hiddleston apparaîtra également dans la suite de ‘Doctor Strange’.