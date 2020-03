Michonne pourrait rejoindre les films de Rick Grimes

Le directeur de l’exploitation de Walking Dead, Scott M. Gimple, a évoqué l’idée que Michonne fasse partie de la trilogie du film de Rick Grimes

Le directeur de contenu de Les morts-vivantsScott M. Gimple a évoqué la possibilité que Michonne, l’un des personnages préférés des fans, apparaisse dans la trilogie des films qu’ils ont planifiés pour la franchise avec le rôle principal de la série, Rick Grimes.

“Est-il juste de l’assumer? Il est certainement juste de supposer cela », a déclaré Gimple à THR. “Il pourrait même avoir sa propre histoire en route. Une partie de cela a à voir avec la façon dont nous jouons avec l’histoire de la série en ce moment. Il y a une nouvelle histoire ouverte avec votre départ. Angela et moi avons discuté très tôt dans la saison, lorsque Michonne s’est arrêtée et a aidé quelqu’un comme Andrea qui a changé sa vie. “

“Nous voyons ces histoires comme,” Quel était le but de votre histoire? De quoi s’agissait-il? », A-t-il poursuivi. «À la fin de son voyage, c’est là qu’il trouve ces indices incroyables sur Rick et une direction à suivre, il s’arrête toujours pour aider quelqu’un. Voilà ce que c’est et ce qu’il est devenu. D’une certaine manière, malgré le fait qu’elle a de nombreuses histoires devant elle, il reste à terminer son voyage dans The Walking Dead ».

De spoilers d’ici sur la façon dont le départ du personnage de la série a été

Le dernier épisode de The Walking Dead diffusé ce soir, dit à bientôt le personnage le plus populaire de la série aux côtés de Rick et Daryl; Nous verrons comment la série perdure avec la perte de ses personnages les plus importants. Dans le chapitre, nous voyons que Michonne est sur l’île avec Virgile, alors que les survivants mènent une bataille épique contre les Whisperers. Dans cet endroit reculé, vous apprendrez plus de détails sur le passé de Virgile, qui explique à Michonne que beaucoup plus de gens y vivaient auparavant, mais la nuit dernière, une émeute a éclaté et il a dû fermer les portes de l’immeuble pour essayer de l’arrêter. Ce qu’il ne savait pas, c’est que sa famille était à l’intérieur.

Après cette révélation, Virgil confirme à Michonne qu’elle est droguée avec des hallucinogènes, c’est pourquoi Michonne a commencé à avoir des visions d’une vie alternative dans laquelle elle n’a pas sauvé Andrea et n’a donc pas non plus pu rejoindre le groupe de Rick Grimes. et a continué sur un chemin qui a conduit à Negan.

En essayant de s’échapper, Michonne trouve une pièce pleine d’objets que Virgil a gardés et parmi eux, les bottes indubitables que Rick portait depuis la première saison de la série, qui demande à Virgil comment il les a obtenues et lui assure qu’il est arrivé sur un bateau . À l’intérieur de ce navire, Michonne trouve l’ancien téléphone de Rick avec un dessin d’elle-même et des gravures de Judith et japonaises. Sachant qu’il est vivant, Michonne prend deux promeneurs comme gardiens et commence la recherche de Rick.

Le fait que l’île soit tombée après que Rick y soit arrivé, est une confirmation claire que le personnage est toujours vivant à ce moment-là, car tout adepte sait que l’arrivée de Rick pour une raison quelconque, signifie généralement la fin d’un endroit calme. C’est arrivé à Greene Farm et la même chose s’est produite à Alexandrie, nous supposons qu’ils approfondiraient cela dans les films à leur arrivée, même si on ne sait pas grand-chose sur l’intrigue.

La saison 10 de la série AMC est la dernière à présenter Michonne de Danai Guriria, avec son personnage en mesure de suivre l’emplacement de Rick. Les trois derniers épisodes de la saison exploreront pleinement les ondes de choc de son départ, un récit qui entrecoupera les films The Walking Dead susmentionnés.

The Walking Dead met en vedette Norman Reedus, Danai Gurira, Melissa McBride, Josh McDermitt, Christian Serratos, Jeffrey Dean Morgan, Seth Gilliam, Ross Marquand, Khary Payton, Cooper Andrews et Samantha Morton. La série est diffusée en Espagne le lundi à 22h00.

