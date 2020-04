Microsoft, Bill Gates, Brevet 666 et Microchipping Humans Explained

Il y a des coins d’Internet qui sont très contrariés par le fait que Microsoft dépose le “brevet 666” sur des micropuces humaines. Le récit croissant implique que Bill Gates et un certain nombre d’autres personnes de la communauté technologique travaillent ensemble sur un nouvel ordre mondial.

Les théories du complot entourant Bill Gates ont fait partie intégrante du cycle de l’actualité, en particulier au milieu des craintes liées aux coronavirus. Une telle théorie découle d’une vidéo TED mettant en vedette l’ancien homme le plus riche d’Amérique expliquant ses craintes d’une pandémie imminente et à quel point nous sommes mal équipés pour y faire face. La vidéo date de 2015, donc la nature fortuite des événements qui se sont produits depuis a amené certaines personnes à croire que Gates est responsable de l’épidémie. Citant sa connexion à Microsoft et la multitude de théories du complot prétendant qu’un groupe de leaders technologiques visent à créer un réseau de surveillance mondial qui subjugue les civils en y plantant des puces de suivi, certaines parties d’Internet sont convaincues qu’un récent dépôt de brevet prouve ces idées. Sois sincère.

Ce nouveau brevet, WOWO2020060606 (publié sous le numéro WO / 2020/060606) fait vibrer les théoriciens du complot. Comme cette nouvelle fait la tournée en ligne, les gens l’appellent “Brevet 666”, ou “Ordre mondial 2020, 666”. L’argument actuel est non seulement que Bill Gates et Microsoft ont conspiré pour libérer COVID-19, mais ils vont également intervenir avec le “remède”. Ils auront en main un vaccin que tout le monde prendra volontairement pour se débarrasser des peurs de coronavirus, mais il les secrètera par micropuce, permettant à Gates and Co. de suivre tout le monde. Étant donné que le titre du brevet indique clairement “SYSTÈME DE CRYPTOCURRENCE UTILISANT DES DONNÉES D’ACTIVITÉ CORPORELLE”, cela prouve que les plans de Bill, la théorie des micropuces et la sortie prévue de COVID-19 sont tous très réels.

Le nouveau brevet de Microsoft concerne l’extraction de crypto-monnaie. Le brevet permet la création d’un appareil qui suit l’activité physique ou les réactions d’un humain à certaines tâches à l’aide d’une variété de capteurs, et génère une crypto-monnaie en réponse. De plus, il brevète un réseau qui peut donner des instructions spécifiques aux humains portant l’appareil. En anglais, Microsoft examine quelque chose comme un croisement entre Folding @ home et Fitbit qui se connecte à un cloud et récompense les gens pour certaines tâches, tout en exploitant pour Bitcoin. Il est aussi peu probable (ou aussi probable!) D’être un signe avant-coureur du nouvel ordre mondial que n’importe quelle crypto-monnaie. Rien de tout cela ne signifie que Microsoft ne construira jamais cet appareil, car les entreprises brevettent littéralement des choses au quotidien comme juste au cas où. Cela vaut la peine de considérer que Microsoft n’a actuellement pas livré un appareil portable depuis qu’il a abandonné le Microsoft Band 2 en 2015, et que Bill Gates n’y travaille même plus.

Le document WO / 2020/060606 est certes trop amusant d’un titre étant donné les circonstances. Pour ce que ça vaut, les théories du complot sur les coronavirus et Bill Gates (ensemble et séparément) existent depuis des années, il est donc très peu probable que l’étiquette du brevet soit une coïncidence. La partie “WO” d’un brevet indique qu’il est délivré par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle ou l’OMPI. Le “2020” se rapporte bien à cette année. Ainsi, comme tout brevet WIPO 2020, celui-ci commence par “WO2020”, tout comme WO / 2020/076337, le brevet pour “CONTRÔLE DE FRÉQUENCE DES VIBRATIONS D’ÉPANDEUR”, quoi que cela signifie. En ce qui concerne la partie “060606”, cela semble être une farce amusante de la part de quelqu’un à l’OMPI. Ce code à six chiffres était disponible et nous ne pouvons pas reprocher à l’employé de l’OMPI d’avoir sauté sur l’occasion de faire exploser l’esprit d’un fan d’Alex Jones.

