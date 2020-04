Microsoft Flight Simulator a besoin d’autant d’espace disque dur que RDR2

le Microsoft Flight Simulator La série remonte à 1982, mais la dernière entrée de la franchise de longue date s’annonce comme l’un des jeux les plus impressionnants sur le plan technologique jamais réalisés. Intitulé simplement Microsoft Flight Simulator, le nouveau titre est le premier de la série à être publié pour les consoles de salon, avec une version prévue pour Xbox One X en plus d’une version PC Windows traditionnelle.

Microsoft Flight Simulator a toujours fait de gros efforts pour offrir l’expérience aéronautique la plus réaliste possible, mais la technologie de pointe offerte par les ordinateurs modernes a fait de cette itération de 2020 vraiment quelque chose de spectaculaire en termes de visuels et de gameplay. En regardant les captures d’écran, il est difficile de dire s’il s’agit d’une image du jeu ou d’une véritable photographie du ciel. Les développeurs d’Asobo Studio en France ont fait un effort supplémentaire pour en faire l’expérience de simulation de vol ultime pour les fans de longue date et les nouveaux venus. Le titre utilise Bing Maps pour recréer avec précision la topographie réelle de la planète entière, et garde une trace des conditions météorologiques réelles pour rendre la simulation aussi réaliste que possible.

Bien sûr, cette recréation de pointe de la vie réelle a un coût. Comme l’a rapporté Games Radar, la configuration système requise pour le titre ambitieux a été publiée, avec trois niveaux de performances: minimum, recommandé et idéal. Les exigences minimales ne devraient pas être trop difficiles à atteindre pour la plupart des utilisateurs de PC, mais les paramètres idéaux nécessiteront un matériel sérieux. Quoi qu’il en soit, Microsoft Flight Simulator est énorme, avec une vitesse de 150 Go, quels que soient les paramètres graphiques. C’est la même quantité d’espace requise par Red Dead Redemption 2, l’un des plus grands jeux de mémoire récente.

À mesure que les jeux deviennent plus avancés sur le plan technologique, les tailles de fichiers augmentent en nature. Les textures haute résolution occupent beaucoup d’espace sur le disque dur et de nombreux joueurs doivent constamment faire de la place pour de nouveaux titres, effaçant souvent les anciens favoris ou utilisant la mémoire externe pour joindre les deux bouts. À l’aube de l’ère PS3 / Xbox 360, les disques durs avec un espace de stockage minimal étaient suffisants pour joindre les deux bouts, mais à mesure que les jeux devenaient de plus en plus grands à l’ère PS4 / Xbox One, même les disques durs de 2 To ont été poussés à leur limite .

Les systèmes de nouvelle génération s’éloignent du stockage traditionnel avec le lecteur SSD personnalisé de la PlayStation 5 et les cartes mémoire propriétaires spécialement conçues pour la Xbox Series X, mais il reste à voir si ce seront des solutions efficaces au problème actuel, ou si l’histoire les juger comme de simples points d’arrêt sur la voie de la prochaine évolution du stockage de données. Jusqu’à la prochaine percée technologique, les joueurs devront simplement être aussi efficaces que possible en ce qui concerne leur espace limité sur le disque dur, même si cela signifie choisir entre Red Dead Redemption 2 ou Microsoft Flight Simulator.

