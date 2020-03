Midsommar Theory: La VRAIE raison pour laquelle Dani est devenue la reine de mai

Midsommar couronne le personnage principal Dani (Florence Pugh) sa reine de mai, mais les raisons derrière cela sont beaucoup plus profondes qu’un simple concours de danse. En seulement deux films, le scénariste / réalisateur Ari Aster a pris d’assaut le monde de l’horreur, au moins avec un certain segment du fandom du genre. Les films d’Aster ne se contentent pas de surprendre les téléspectateurs avec des sauts bon marché et des effets CGI comme une triste quantité de l’horreur du grand studio produite actuellement. Au lieu de cela, le travail d’Aster cherche à perturber, déranger et ramper son public.

Une conséquence étrange de cela est que certains fans d’horreur ne voient pas les films d’Aster comme de l’horreur, précisément parce qu’ils ne frappent pas les mêmes battements standard que la plupart des autres efforts de genre théâtral. Sans monstres déchaînés et une peur qui se produit toutes les quelques minutes, le travail d’Aster est considéré par certains comme ne fournissant pas ce que de nombreux amateurs d’horreur décontractés recherchent lorsqu’ils s’assoient dans un théâtre sombre pour une balade en montagnes russes de frayeurs.

Avec ses débuts en 2018, Hereditary, Aster a conçu une descente acclamée par la critique dans les terreurs du chagrin, mais avec une touche surnaturelle. Certains de ces mêmes thèmes ont refait surface dans le suivi de Midsommar en 2019, qui était centré sur Dani, une femme qui se rend en Suède et participe aux étranges rituels annuels de la société Harga tout en pleurant la mort de sa sœur et de ses parents, gagnant finalement le titre de mai. Reine. Cependant, nous pensons que ce n’est peut-être pas une coïncidence.

On ne sait pas exactement dans quelle mesure les Harga ont une influence sur le reste de la société, mais Midsommar indique clairement que quand il est temps de faire leur rituel de sacrifice humain, ils envoient des gens pour se faire des amis avec des étrangers et les ramènent en Suède pour contribuer au corps. compter. Cela montre un talent pour la manipulation et la tromperie, ainsi que pour la planification à long terme. Dans cet esprit, après que Christian a dit à ses amis qu’il avait invité Dani pendant le voyage, Pelle semble inhabituellement excitée qu’elle vienne. Cela pourrait être interprété comme un simple intérêt romantique pour elle, mais il est en mission, il n’est pas là pour lui-même. Lorsque Dani atteint le village de Harga, elle est presque immédiatement embrassée et intégrée dans leurs pratiques d’une manière aimante que les autres ne semblent pas recevoir.

Pelle attire également l’attention à plusieurs reprises sur les échecs de Christian en tant que petit-ami de Dani, ce qui culmine lorsque Dani assiste à l’imprégnation de Christian de Maja, peu de temps après son couronnement en tant que reine de mai. Bien que les lèvres soient payées pour l’éloigner, aucune tentative n’est vraiment faite pour empêcher Dani de voir Christian la tromper. C’était clairement pour s’assurer que Christian remplisse son rôle destiné comme sacrifice rituel final. Dani était destinée à être la reine de mai du Harga, et Christian était destiné à se reproduire puis à mourir, et tout ce qui impliquait leur visite au village était orchestré de manière à faciliter au mieux ces résultats.

En remontant encore plus loin, il est fort possible que le Harga ait joué un rôle dans le meurtre / suicide des parents et de la sœur de Dani. On ne sait pas comment ils l’ont fait, mais le fait qu’il y ait une couronne de fleurs jaune vif visible dans la chambre des parents de Dani ne peut pas être accidentel, car Midsommar le réalisateur Ari Aster est un cinéaste qui ne met rien dans son cadre sans un objectif pour son inclusion. Cela indique en outre le chemin de Dani en tant que reine de mai, car la perte de sa famille a supprimé tous les vrais attachements qu’elle avait dans le monde en dehors du village de Harga. Nous ne savons pas ce qui rend Dani si spécial, mais clairement, le Harga fait.

