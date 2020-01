Might and Magic: Chess Royale Review – Stratégie de morsure

Une bonne façon de prendre de l’avance dans le divertissement est de suivre les tendances. C’est très évident dans le monde des jeux vidéo, en particulier en ce qui concerne la tendance récente des jeux de bataille royale, qui prennent un grand nombre de joueurs, généralement une centaine, et les obligent à se battre jusqu’à ce qu’il y ait une personne debout. Le genre Battle Royale n’a cessé de croître en popularité au cours des années 2010, passant de mods à des jeux populaires comme Minecraft en passant par des jeux autonomes monumentaux comme PlayerUnknown’s Battlegrounds et Fortnite. Maintenant, Ubisoft tente de donner une tournure au genre en le combinant avec un autre phénomène récent dans le jeu multijoueur: le batteur automatique. Might & Magic: Chess Royale est un hybride de deux des plus grandes tendances du jeu multijoueur, et même si ce n’est peut-être pas le meilleur des deux, c’est toujours une expérience multijoueur décemment amusante.

Might & Magic: Chess Royale vous dépose dans une arène avec 99 autres joueurs et vous attribue au hasard un adversaire en duel. Vous disposez tous les deux d’une trentaine de secondes pour recruter des sbires et les placer sur le champ de bataille. Lorsque le temps est écoulé, les sbires s’affrontent et se battent jusqu’à ce qu’une armée soit éradiquée. Les joueurs n’ont absolument aucun contrôle sur ces combats; une fois que vous avez choisi vos combattants et les avez placés comme vous le souhaitez, il ne reste plus qu’à voir comment cela se passe.

Connexes: Hearthstone Pro lance un match en essayant de jouer aux échecs automatiques simultanément

Chess Royale utilise un système de progression stable pour rendre les matchs plus intéressants au fil du jeu. Dans le premier match, vous ne pouvez placer que deux serviteurs sur le terrain, et le magasin dans lequel vous achetez des combattants ne sera stocké qu’avec les soldats les plus basiques et les plus basiques. Au fur et à mesure que les matchs progressent et que plus de joueurs sont éliminés, les survivants augmenteront en puissance. Au fur et à mesure que vous gagnez des niveaux, vous pourrez déployer plus de serviteurs à la fois, et des serviteurs plus puissants commenceront à apparaître dans la boutique. Si vous achetez trois unités de la même unité, elles fusionneront en une unité encore plus puissante, ce qui ouvre des décisions intrigantes à prendre lorsque vous améliorez votre armée; diversifiez-vous vos forces ou doublez-vous sur une unité utile dans l’espoir que vous en aurez assez pour fusionner? Il en coûte un or pour rafraîchir la boutique et voir une toute nouvelle liste de créatures, qui offre une autre couche de stratégie. Vous pouvez même dépenser de l’argent pour acheter de l’expérience, ce qui augmentera votre niveau et vous permettra potentiellement de laisser tomber plus d’unités sur le terrain et d’être plus nombreux que votre adversaire.

Vous commencez le jeu avec 3 points de vie, et à l’exception du premier tour, vous perdez un point de vie chaque fois que vous perdez un match. Lorsque vous manquez de santé, vous mourrez et êtes retiré de la course. Après la mort du premier joueur, les sorts sont débloqués pour tous ceux qui restent. Il existe trois niveaux de sorts et deux sont disponibles dans chaque niveau, et ils fournissent des effets passifs qui peuvent influencer le cours de la bataille. Il peut s’agir d’effets simples, comme arroser l’armée ennemie de flèches toutes les deux secondes, ou plus obscurs, comme rendre vos serviteurs un peu plus puissants s’ils sont plus nombreux que l’autre armée. C’est une autre option viable à prendre en compte lorsque vous vous demandez comment dépenser votre or.

C’est le plus gros tirage de Chess Royale; trouver comment transformer vos fonds limités en la meilleure armée possible avec les meilleures chances de submerger votre adversaire. Le jeu fait un bon travail en vous offrant une multitude d’options et de stratégies différentes à poursuivre, mais il vous donne très peu de temps pour trier votre stratégie. Étant donné que le combat contre votre adversaire se poursuit sans aucune contribution de votre part, la restriction de timing est la plus grande source de défi dans le jeu. Il peut être accablant, en particulier pour un nouveau joueur, d’essayer de jongler avec autant de choix et d’options dans une si petite fenêtre. Cela peut être passionnant une fois que vous maîtrisez le jeu, mais le didacticiel ne fait pas grand-chose pour expliquer la complexité et vous plonge très rapidement dans l’action du jeu. Pourtant, la courbe d’apprentissage est assez généreuse et il ne faut pas longtemps pour reprendre les bases.

Pour un jeu conçu pour une sortie mobile, Chess Royale a l’air plutôt bien, du moins sur PC. Les modèles de personnages des différents guerriers et monstres que vous pouvez recruter sont intéressants à regarder et assez bien rendus. Ubisoft a fait un bon travail pour rendre les créatures faciles à identifier en un coup d’œil, même dans le chaos du champ de bataille. Il est également assez facile de déterminer les niveaux de puissance en fonction de la puissance de chaque personnage par rapport aux autres, ce qui peut aider à prendre des décisions instantanées en termes de placement des troupes. Cela peut cependant être un peu un pari, et si l’on a le temps, il vaut toujours la peine de vérifier les statistiques.

Votre plaisir de Might & Magic: Chess Royale dépendra plus de si vous êtes un fan de combat automatique que si vous êtes un fan de bataille royale. C’est moins un véritable mélange des genres et plus un jeu de combat automatique dans une bataille royale. Mais c’est un combattant automobile parfaitement fin, un bon moyen de fléchir vos côtelettes stratégiques et une belle diversion rapide lorsque vous n’avez rien de mieux à faire; des parties entières de 100 personnes peuvent se dérouler en une dizaine de minutes. Si vous êtes intéressé par le genre qui prend d’assaut le multijoueur stratégique, il existe de pires façons de s’y lancer qu’en essayant Might & Magic: Chess Royale.

Suivant: Teamfight Tactics compte 33 millions de joueurs par mois

Puissance et magie: Chess Royale sortira le 30 janvier 2020 pour iOS, Android et PC. Un code PC numérique a été fourni à . à des fins d’examen.