Mike Flanagan donne des détails sur sa nouvelle adaptation de Stephen King

Mike Flanagan n’est pas un novice devant les œuvres de Stephen King, car il a déjà apporté deux œuvres de l’auteur emblématique: Doctor Sueño (2019) au cinéma et El Juego de Gerald (2019). Il n’est donc pas surprenant qu’il travaille déjà sur un troisième: Revival.

Flanagan a récemment été invité au podcast The Kingcast, une émission axée sur le contenu de Stephen King dédiée aux fans de sa pièce. Dans cette interview, Flanagan a présenté une mise à jour sur la nouvelle adaptation de l’œuvre publiée en 2013:

« Ce que j’aime, c’est le retour à l’horreur cosmique, ce qui, je pense, est très amusant. Il est implacablement sombre et cynique et j’aime vraiment ça. C’est sombre et mauvais et j’aime ça pour ça… C’était vraiment amusant pour moi parce que je commence à dire: «Oh, tu veux une fin sombre? Bon. Préparer’ ».

Annonces :

Mike Flanagan travaille actuellement sur le script de Revival, et il y a de fortes chances qu’il le dirige également, bien que cela ne soit pas encore confirmé.

Revival explore l’histoire d’un pasteur dans une ville de la Nouvelle-Angleterre qui, après avoir subi une tragédie personnelle, se retrouve impliqué dans de sinistres expériences électriques qui cherchent à découvrir les secrets d’une autre vie.

En novembre 2019, il a été révélé que le cinéaste avait eu des entretiens avec King au sujet d’une adaptation dont il n’avait pas pu donner de détails à l’époque. En fait, en tant que grand fan d’horreur et de Stephen King, Flanagan a également révélé que son rêve a toujours été de présenter ses histoires à l’écran dans l’espoir de satisfaire l’auteur de tout ce qui est capturé. Auparavant, Mike Flanagan était chargé d’amener le docteur Sueño (2019) au cinéma et El Juego de Gerald (2019) à Netflix.

Auparavant, en 2016, il était supposé que la personne qui apporterait Revival à l’écran serait le réalisateur de Under the Same Star, Josh Boone.

renaissance mike flanagan Stephen King

Eugenia Rivas Calderón Amante fidèle de Serpentard de ces films qui vous serrent la main pour que vous puissiez y entrer et y vivre.

Mes réalisateurs préférés sont Wim Wenders et Yorgos Lanthimos, mais je suis super basique pour la série.