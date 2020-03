Mike Mignola et Christopher Golden présentent LADY BALTIMORE

Le créateur légendaire de HELLBOY Mike Mignola et le célèbre romancier Christopher Golden présentent LADY BALTIMORE de Dark Horse Comics en 2020

Cet été, Mike Mignola, le créateur légendaire de HELLBOY, et le romancier à succès NEW YORK TIMES Christopher Golden se réuniront pour une toute nouvelle série, LADY BALTIMORE. La série de bandes dessinées en cinq parties de Dark Horse Comics est co-écrite par Mignola et Golden, mettant en vedette l’art de l’illustratrice Bridgit Connell, les couleurs de Michelle Madsen et les couvertures saisissantes de l’illustratrice lauréate du prix Hugo Abigail Larson.

“Cela commence par un piège sanglant et des rumeurs sur le fantôme de Baltimore”, a déclaré le co-écrivain et romancier acclamé Christopher Golden. “Et les choses ne deviennent plus sanglantes et plus étranges à partir de là.”

Son nom était Sofia Valk. Il a vécu une fois dans un village estonien, avant l’arrivée du mal. Mais lorsque l’Europe a éclaté avec les premières batailles de la Seconde Guerre mondiale, le moment est venu où Sofia Valk embrasse son destin de Lady Baltimore.

“LADY BALTIMORE est le début de quelque chose de grand et d’inattendu”, a déclaré Golden. «La série émerge des pages de la bande dessinée et du roman BALTIMORE, mais elle a une sensibilité différente et un nouveau protagoniste dynamique. Il est parfait pour les nouveaux lecteurs, qui peuvent commencer avec le n ° 1 et ne pas manquer un battement, tandis que les fans de longue date seront ravis de voir le mythe BALTIMORE évoluer alors que certains visages familiers trouveront de nouveaux personnages et de nouvelles terreurs. .

LADY BALTIMORE a lieu 13 ans après les événements de BALTIMORE, LE ROYAUME ROUGE, la dernière série à Baltimore dans laquelle le roi rouge a accumulé le pouvoir sur son chemin vers le couronnement du Vatican tandis que ses armées ont balayé l’Europe dans une guerre impie.

“J’adore l’histoire et le héros qu’est Lady Baltimore. À première vue, c’est une héroïne incroyable qui fait le travail, mais en dessous, tout est le bouleversement – elle doit apprendre à porter le poids et l’héritage de son nouveau titre », a déclaré l’artiste Bridgit Connell, qui collabore avec Mignola et Golden. pour la première fois. “Et en tant qu’artiste, c’est très amusant pour moi d’aider à créer tous ces clans uniques de sorcières maléfiques et de nouveaux monstres sympas (comme ces harpies effrayantes) qui feront des ravages tout au long de la série.”

«Il y a des sorcières, des nazis et des vampires, toutes sortes d’actions de monstres fous. Que demander de plus à une bande dessinée? » Demanda Mike Mignola. «Oh, et il y a l’art de Bridgit Connell, ce qui est génial. J’ai eu le plaisir d’aller et venir avec elle dans certains des designs de créatures et ce fut un vrai plaisir. Très heureux de l’avoir à bord pour cela. “

Avec le temps, Sofia Valk est devenue l’alliée la plus fiable de Lord Baltimore, mais sans lui, elle doit se faire face. Peut-elle combattre des monstres sans devenir elle-même un monstre?

“LADY BALTIMORE n’est que le début d’une grande histoire”, a déclaré Golden. «Nous tissons une tapisserie sombre et sombre d’horreurs dans ce livre, racontant des histoires intimes au milieu d’une vaste action. Nous nous amusons tous. C’est le moment idéal pour les lecteurs de découvrir cet univers. »

Le premier numéro de LADY BALTIMORE sera mis en vente chez Dark Horse Comics le 10 juin 2020 aux USA.

À propos de BALTIMORE et LADY BALTIMORE:

Après qu’une peste dévastatrice a mis fin à la Première Guerre mondiale, l’Europe a été soudainement inondée de vampires. Lord Henry Baltimore, un soldat déterminé à anéantir les monstres, se fraye un chemin à travers des champs de bataille sanglants, des navires de peste en ruine, des zeppelins explosifs et des cimetières sous-marins à la poursuite de la créature qui est devenue son obsession.

