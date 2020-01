Mindhunter Saison 3 en attente en raison de problèmes d’acteur et de réalisateur

Saison 3 de la série de thrillers de Netflix Mindhunter est suspendu en raison de problèmes de réalisateur et d’acteur. Basé sur les livres du profileur du FBI John Douglas, Mindhunter a fait ses débuts sur Netflix en 2017 et a immédiatement été acclamé pour sa narration méticuleuse et son ton troublant.

Centrée sur les activités de l’agent du FBI fictif Holden Ford (Jonathan Groff) et de son équipe, la saison 1 a présenté des portraits incroyablement convaincants de tueurs célèbres comme Ed Kemper et Richard Speck, tout en taquinant une histoire future sur BTK Killer Dennis Rader. Mindhunter était en effet un deuxième triomphe de Netflix pour le producteur exécutif David Fincher, à la suite de sa série révolutionnaire House of Cards. Avec Fincher toujours à la barre en tant qu’EP et directeur d’épisodes occasionnels, la série est revenue en 2019 pour une deuxième saison mettant en vedette des représentations de célèbres psychopathes Charles Manson, David Berkowitz et Atlanta Child Murders, Wayne Williams.

Malheureusement pour les nombreux fans dévoués de la série, il semble que l’attente de la saison 3 de Mindhunter va être longue – si jamais elle arrive. Comme rapporté par EW, la troisième saison est en suspens car Fincher fait d’autres travaux et les contrats des membres de la distribution ont expiré, les libérant pour également poursuivre d’autres opportunités. Comme l’a expliqué un porte-parole de Fincher:

«David se concentre sur la réalisation de son premier film Netflix Mank et sur la production de la deuxième saison de Love, Death and Robots. Il pourrait peut-être revoir Mindhunter à l’avenir, mais en attendant, il a estimé qu’il n’était pas juste pour les acteurs de les empêcher de chercher un autre travail pendant qu’il explorait son propre travail. “

En effet, le prochain projet de Fincher est le drame d’époque Mank, qui raconte l’histoire du scénariste du citoyen Kane Herman Mankiewicz et du réalisateur Orson Welles pendant le difficile développement de ce film classique. Fincher est également fortement impliqué dans une deuxième saison de Love, Death and Robots, la série animée d’anthologie de science-fiction qui a fait ses débuts sur Netflix en 2019. Quant au casting de Mindhunter, l’acteur principal Groff devrait rejoindre le casting de The Matrix 4, une production qui peut prendre beaucoup de temps, tandis que sa co-star Holt McCallany a signé pour le remake noir de Guillermo del Toro Nightmare Alley.

Encore une fois, c’est une mauvaise nouvelle pour les fans de Mindhunter d’apprendre que Fincher semble s’éloigner de la série pour se concentrer sur d’autres projets, permettant à ses principaux acteurs de poursuivre également d’autres travaux. En fait, le libellé de la déclaration du porte-parole est quelque peu inquiétant, car il dit seulement que Fincher “pourrait revoir” Mindhunter à l’avenir. Si l’émission Netflix se termine après seulement deux saisons, cela ressemblera à une occasion manquée, surtout compte tenu de la manière dont Fincher et la société ont mis en place l’enquête sur le BTK Killer sans aucun gain jusqu’à présent. Les fans devront simplement garder les doigts croisés pour que Fincher et ses acteurs finissent par vider leurs ardoises et puissent revenir dans le monde fascinant qu’ils ont aidé à créer avec ces deux saisons de Mindhunter.

